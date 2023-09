Deutscher Fernsehpreis 2023 für "The Masked Singer"

Das Wichtigste in Kürze Applaus für Angel Garcia! Der Head of Styling hat mit seinen fantastischen Masken den Fernsehpreis 2023 gewonnen!

Den "Deutschen Fernsehpreis 2023" siehst du heute Abend ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Anzeige

Höchste Anerkennung für fantastische Kostüme! "The Masked Singer" gewinnt Preis beim "Deutschen Fernsehpreis 2023"!

"The Masked Singer" holt Deutschen Fernsehpreis 2023

Ehre, wem Ehre gebührt! Angel Garcia wird für seine fantastischen Tänzer:innen-Kostüme bei der Rätselshow "The Masked Singer" in der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung" mit dem Deutschen Fernsehpreis gewürdigt.

Damit unterstreicht die Show noch einmal ihre Einzigartigkeit hinsichtlich der Kreativität und Gestaltung der Masken. Keine Sendung in der deutschen TV-Landschaft hat derart ausgefeilte und aufwendig designte Kostüme wie "The Masked Singer".

Die Hingabe und Liebe zum Detail wird nun gebührend honoriert - mit dem Deutschen Fernsehpreis! Auch ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann zeigt sich absolut begeistert.

Mit welch einfachen Mitteln, Kreativität und Liebe Angel die aberwitzigen Kostüme der Tänzer:innen auf die Bühne bringt, ist für mich ein absolutes Highlight in jeder Masked-Singer-Staffel! Daniel Rosemann

Im Clip: Head of Styling Angel Garcia erklärt, worauf es bei der Gestaltung der wundervollen Masken ankommt

Anzeige

Anzeige

Weiterer Fernsehpreis für "Wer stiehlt mir die Show?"

Doch "The Masked Singer" ist nicht die einzige ProSieben-Show, die sich an diesem Abend über einen Fernsehpreis freuen darf. Auch Jakob Lundt, das kreative Mastermind hinter "Wer stiehlt mir die Show?" darf sich über einen Preis in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" freuen!

Die News zu Jakob Lundts Fernsehpreis kannst du hier nachlesen.

Anzeige

Der Deutsche Fernsehpreis 2023: Ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Die große TV-Gala "Der Deutsche Fernsehpreis 2023" folgt am heutigen Donnerstag, 28. September, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Unter anderem ehren Michaela May, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Ermakova, Esther Sedlaczek, Dirk Steffens, Tim Raue, Matthias Opdenhövel und viele weitere Laudatorinnen und Laudatoren in 18 Kategorien die herausragendsten Inhalte und individuellen Leistungen aus TV und Streaming des vergangenen Jahres.

Zum krönenden Abschluss wird Regisseur, Schauspieler, Autor, Produzent und Comedian Michael Bully Herbig den Ehrenpreis der Stifter (ARD, Deutsche Telekom, SAT.1, RTL und ZDF) für sein Lebenswerk persönlich auf der großen Bühne entgegennehmen.

"Der Deutsche Fernsehpreis 2023" am Donnerstag, 28. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn