Jakob Lundt gewinnt 2023 den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung".

Seit 2014 ist Jakob Lundt der kreative Kopf hinter praktisch jedem Format mit Joko und/oder Klaas.

Hattrick für ProSieben-Show

Der Producer und Autor Jakob Lundt gewinnt den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" für "Wer stiehlt mir die Show?". Damit holt er den Hattrick für die ProSieben-Show von Joko Winterscheidt, die bereits 2021 und 2022 als beste Unterhaltungsshow mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet wurde.

Neben Jakob Lundt Kommt übrigens noch ein zweites Mitglied aus der ProSieben-Familie zu Ehren. Angel Garcia wird für seine fantastischen Tänzer:innen-Kostüme bei der Rätselshow "The Masked Singer" in der Kategorie "Beste Ausstattung Unterhaltung" mit dem Deutschen Fernsehpreis gewürdigt.

Senderchef Daniel Rosemann gratuliert

Auch der ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann ist stolz auf seine beiden Angestellten: "Eine Show ist immer so gut wie das Team, das daran arbeitet. Welche herausragenden Teams hinter 'Wer stiehlt mir die Show?' und 'The Masked Singer' stehen, haben alle Beteiligten vielfach bewiesen. Insbesondere die beiden ausgezeichneten Personen. Jakob ist der kreative Mastermind hinter #WSMDS und hat einen ganz zentralen Anteil am Erfolg der Show. Und mit welch einfachen Mitteln, Kreativität und Liebe Angel die aberwitzigen Kostüme der Tänzer:innen auf die Bühne bringt, ist für mich ein absolutes Highlight in jeder #MaskedSinger-Staffel. Dass sie dafür mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrt werden, ist großartig. Und mehr als verdient. Mein herzlicher Glückwunsch an die beiden!"

Die beiden glücklichen Gewinner Jakob Lundt und Angel Garcia wurden in einer feierlichen Verleihung bei der "Nacht der Kreativen" in der Flora in Köln gewürdigt.

TV-Gala zum Deutschen Fernsehpreis am 28. September

Die große TV-Gala "Der Deutsche Fernsehpreis 2023" folgt am heutigen Donnerstag, 28. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1. An einem glanzvollen Abend voll kleiner und großer Emotionen ehren Michaela May, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Anna Ermakova, Esther Sedlaczek, Dirk Steffens, Tim Raue, Matthias Opdenhövel und viele weitere Laudatorinnen und Laudatoren in 18 Kategorien die herausragendsten Inhalte und individuellen Leistungen aus TV und Streaming des vergangenen Jahres (1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023) aus den Bereichen Fiktion, Entertainment und Information mit dem Deutschen Fernsehpreis und übergeben den Förderpreis.

Zum krönenden Abschluss wird Regisseur, Schauspieler, Autor, Produzent und Comedian Michael Bully Herbig den Ehrenpreis der Stifter (SAT.1, die ARD, Deutsche Telekom, RTL, ZDF), für sein Lebenswerk persönlich auf der großen Bühne entgegennehmen. Produzent des "Deutschen Fernsehpreises 2023" ist Riverside Entertainment.

"Der Deutsche Fernsehpreis 2023" am Donnerstag, 28. September 2023, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.