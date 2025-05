Die Couchpotato, der Robodog und die Zuckerwatte haben es sich schon bei "The Masked Singer" 2024 gemütlich gemacht. Jetzt kommt allerdings noch eine neue Maske hinzu: das Krokodil. Und es ist gekommen, um zu siegen.

Anzeige

Du willst noch mehr von "The Masked Singer"?

Hier geht's zu allen Staffeln und ganzen Folgen auf Joyn.

Das Wichtigste in Kürze Am 6. April 2024 startete die 10. Staffel "The Masked Singer". Am 6. April 2024 geht es los.

Bekannt sind bereits drei Masken: die Couchpotato, die Zuckerwatte und der Robodog.

Bereits jetzt wird heiß spekuliert, wer darunter stecken könnte.

Doch jetzt mischt noch eine weitere Maske mit: das Krokodil. Mehr zu dem Gaming-Fan liest du hier.

Das härteste Rätsel des Fernsehens geht endlich weiter!

Anzeige

Anzeige

Es wird voll bei "The Masked Singer"

Nach den drei bekannten Masken will nun auch das Krokodil die Truppe aufmischen. Mit ihren Skills als waschechter Gamer rechnet sich diese Maske die besten Chancen aus, die Jubiläumsstaffel "The Masked Singer" zu gewinnen. Das Krokodil ist sogar so siegessicher, dass es selbst bestimmte Indizien streut.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Das musst du über das Krokodil wissen

Das Krokodil liebt es zu spielen. Ob Computerspiel, eine Verfolgungsjagd oder das Versteckspiel bei "The Masked Singer". Das mächtige Krokodil kämpft sich von Level zu Level. Es hat alle Gegner schon besiegt - inklusive Endboss.

Nach dem letzten Level sucht das Krokodil ein neues Abenteuer. Es beschließt, dass es Zeit fürs "Next Level" ist. Raus aus der Computerwelt, rein in die Realität. Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung wagt es den Schritt in eine neue Welt … und landet auf der "The Masked Singer"-Bühne.

Keine Angst: Der will nur spielen

Angekommen in der echten Welt, bleibt das Krokodil seiner wahren Natur als Spieler treu - und stellt sich der Challenge "The Masked Singer", dem größten Versteckspiel Deutschlands. Denn mit ihm kann es keine:r aufnehmen!

Deutschland will seine wahre Identität aufdecken. Und das Krokodil? Es streut mit Lust am Risiko absichtlich Indizien. Beim Spielen nutzt es sein gesamtes Wissen, dass es sich als Gaming-Figur angeeignet hat. Niemand kann es bei einer Verfolgungsjagd aufhalten, keine:r entdeckt es im Tarnmodus und es verwirrt alle im Verdopplungsmodus.

Ob ihm seine Superkräfte dabei helfen werden, bis zum Finale unentdeckt zu bleiben und "The Masked Singer" zu gewinnen?