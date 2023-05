Mystica: "Ich bin euch so nah gekommen wie kein anderer."

Mystica ist dem Rateteam in den letzten Wochen immer näher gekommen, doch die meisten sehen immer noch nur eine Spinne in ihr. Was verraten das schwarz-weiße Windrad, der TMS-Schriftzug und eine Schneiderpuppe wirklich über sie?