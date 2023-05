Das Wichtigste in Kürze Das Finale von "The Masked Singer" 2023 hat seine erste Enthüllung hervorgebracht.

Der Frotteefant ist Vierter und Melissa Khalaj.

Im Finale von "The Masked Singer" ist keine Maske sicher. Die erste Enthüllung hat stattgefunden und endlich ist klar: Der Frotteefant ist Melissa Khalaj.

Der Frotteefant hat alles gegeben, um der Demaskierung zu entgehen und hat es sogar ins Finale von "The Masked Singer" 2023 geschafft. Doch hier kommt kein Star unerkannt weiter und so musste sich die Maske geschlagen geben.

Der Frotteefant ist enthüllt

Als erste Maske im Finale ist der Frotteefant demaskiert. Der Star dahinter hat alles gegeben, gerappt, gesungen und getanzt, doch die Konkurrenz war zu stark. Nach der Enthüllung zeigt sich auch, welches Multitalent dafür Verantwortlich ist: Melissa Khalaj.

Melissa Khalaj: Moderatorin und Popstar

Melissa Khalaj stand bei "The Masked Singer" nicht zum ersten Mal als Sängerin auf der Bühne. Sie machte einst bei "Popstars" mit. Die meisten kennen sie jedoch als Moderatorin. Gemeinsam mit Thore Schölermann moderiert sie "The Voice of Germany" und "The Voice Kids". Mit Jochen Bendel analysiert sie regelmäßig das Geschehen bei "Promi Big Brother - Die Late Night Show".