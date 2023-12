Anzeige

Er ist die vorgezogene Weihnachtsüberraschung: Klaus Claus, der Halbbruder von Santa Claus, zeigt sich erstmals öffentlich. Wird er mit seinen strahlend grünen Augen alle um den Finger wickeln?

+++ Update, 2. Dezember 2023 +++

Anzeige

Anzeige

Wer ist Klaus Claus? Tipps und Spekulationen

Klaus Claus kann nicht nur weihnachtlich: Die Maske mit den grünen Augen performt zu Shaggys "It Wasn't Me" in Liveshow 2. © ProSieben / Willi Weber

Folge 3: Schluss mit den fröhlichen Weihnachtsliedern! Der Halbbruder von Santa Claus rockt die Bühne mit den Songs "Run Rudolph Run" und "Johnny B. Goode" von Chuck Berry. Da schwingt sogar Moderator Steven Gätjen als Rentier das Tanzbein. The Bosshoss erkennen einen deutschen Akzent in der Stimme. Ihr Tipp ist Michael Schulte. Ruth Moschner denkt, dass Klaus Claus raffiniert genug ist, um den Akzent vorzutäuschen. Wer das wohl vollbringen könnte? Laut der Fernsehmoderatorin kein anderer als Johnny Logan. Alvaro Soler stürzt sich auf den Hinweis mit der Avocado. Er nennt Giovanni Zarrellas Bruder Stefano, der schließlich ein renommierter Koch ist. Könnte der Popstar damit richtig liegen?

Nach dem Gemeinschaftssong "Love Again" von Dua Lipa und Elton John mit der Eisprinzessin entscheidet sich Boss Burns alias Alec von The Bosshoss um. Die soulige Stimme im Gesang ordnet er Calvin Jones zu. Das Rateteam zieht aber den Hut vor der Performance. Wer auch immer unter der Maske ist, hat die Bühne zum Beben gebracht.

Folge 2: Klaus Claus is coming on stage! Zu "It Wasn't Me" von Shaggy zeigt Santas Halbbruder, was in ihm steckt. Nach seiner spektakulären Performance in Show 2 tappt das Rateteam aber immer noch im Dunkeln, wer unter der Mütze von Santas Halbbruder steckt. Ruth Moschner wirft den Namen Max Giesinger in den Ratetopf, Alvaro Soler nennt Musiker Tim Bendzko. Ist das Rateteam auf der richtigen Spur?

Folge 1: Es wird weihnachtlich! Nach der Eisprinzessin betritt die nächste winterliche Maske die große "The Masked Singer"-Bühne. Wer könnte unter Klaus Claus stecken? Alvaro Soler muss sofort an seinen Musiker-Kollegen Wincent Weiss denken, da er dieses Jahr ein Weihnachtsalbum veröffentlicht. Für Ruth Moschner könnte es ebenso einer der Wildecker Herzbuben sein. Auch Schauspieler Hans Sigl wird genannt.

Das sind mögliche Indizien zu Klaus Claus

Indizien Folge 3

Klaus Claus kann keine Weihnachtslieder mehr hören.

Ein Avocado-Duftbäumchen hängt an seinem Schlitten.

Klaus Claus hat einen Werbezettel eines Weihnachtsjacken-Ausverkaufs im Schlitten liegen lassen. Diese sind nur erhältlich vom 1. bis 3. Dezember.

Er putzt Santas Schlitten. Dieser muss schließlich glänzen. Dafür hat Klaus Claus seinen orangen Putzeimer.

Indizien Folge 2

Schöne Bescherung! Santas Rentier schlürft aus einer grünen Tasse.

Klaus Claus bläst eine rote Kerze aus. Ein Hinweis?

Klaus Claus trägt Mütze, hat einen langen Bart und grüne Augen. Der Star hinter der Maske auch?

Klaus Claus hat ein schlechtes Gewissen, die Einladung an Santa abgefangen zu haben. Kann er mit einem Brief an seinen Halbbruder die Wogen wieder glätten?

Indizien Folge 1

Stiehlt Klaus Claus seinem größeren Halbbruder Santa Claus die Show?

Klaus Claus kümmert sich um die Weihnachtspost für Santa Claus.

Der Hut ist ein Hinweis bei Klaus Claus.

Geschenke, Wunschzettel, Postkarten: Könnten das Indizien zu Klaus Claus sein?

Anzeige

Die Tipps der Fans aus der Joyn-App

Die Fans haben in der Joyn-App einige Vermutungen zu Klaus Claus angestellt. Das sind die heißesten Tipps der Community:

(Stand: 6. Dezember 2023)

Anzeige

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. In der Joyn-App kannst du übrigens immer live mitvoten, wer eine Runde weiterkommen soll.

Anzeige

+++ Update, 29. November 2023 +++

Steckt Klaas Heufer-Umlauf unter Klaus Claus?

Klaus Claus auf der großen "The Masked Singer"-Bühne in Folge 2. © ProSieben / Willi Weber

Blendend unterhielt Klaus Claus die Zuschauer:innen mit seiner Performance zu Shaggys "It Wasn't Me" in Show 2. Wer im Kostüm steckt? Darüber wird fleißig in der Joyn-App gerätselt. Aktuell vermuten 39 Prozent der User:innen niemand Geringeren als TV-Entertainer Klaas Heufer-Umlauf unter Klaus Claus. Handelt es sich bei seinem Bruder Santa dann etwa um Joko Winterscheidt? Oder steckt er doch im Lulatsch? Das glauben zumindest 15 Prozent im Fan-Voting.

Kann das wirklich stimmen? Haben wir vielmehr einen Klaas Claus als Klaus Claus? Eins ist sicher: Bis die Stars ihre Identität preisgeben, werden uns weitere Hinweise dabei helfen, das Rätsel um die Masken der neuen Staffel Stück für Stück zu dechiffrieren. Ob uns der Auftritt in Show 3 ein Stück näher ans Ziel bringt?

+++ Ursprüngliche Meldung +++

Klaus Claus bei "The Masked Singer" 2023

Es ist die Sensation der Herbststaffel "The Masked Singer" 2023: Klaus Claus tritt zum ersten Mal aus dem Schatten seines großen Bruders Santa Claus. Denn jetzt ist seine Zeit gekommen! Die eigentliche "The Masked Singer"-Einladung an Santa Claus hat Klaus Claus in der Post abgefangen. Das gibt ihm endlich die Chance, zu zeigen, was er wirklich kann. In Folge 1 verzaubert er das Publikum mit "Love Runs Out" von One Republic.

Vorgezogene Weihnachtsüberraschung

Große grüne Mütze, funkelnde Augen, langer roter Bart und große Weihnachtsstiefel: Warum bekommen wir Klaus Claus erst jetzt zu sehen? Seine aufwendigen Details machen ihn jedenfalls zu einer ganz besonderen Maske in diesem Jahr.

Die Maske ist ein Ganzkörpergesicht bestehend aus Thermoplasten, Schaum- und vielen anderen Stoffen. Was wir hier zum ersten Mal gemacht haben, war das Schnitzen von thermoplastischen Platten. Gewandmeisterin Alexandra Brandner

Lern jetzt die anderen Masken kennen!

Neben Klaus Claus sind diese acht Masken in der 9. Staffel "The Masked Singer" dabei:

Brandaktuell: Das Staffel-9-Quiz mit den neuen Masken!

"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.