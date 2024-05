In jeder Folge von "The Masked Singer" 2024 steckt ein neuer Star unter dem Mysterium. In Folge 4 entführt Vanessa Mai das Publikum in den wilden Westen und legt eine grandiose Bühnenshow hin. Ihr erstes Interview nach der Demaskierung führt sie mit der "ProSieben Aftershow".

Das Wichtigste in Kürze Du hast die Folge verpasst? Sieh sie dir auf Joyn noch einmal kostenlos und in voller Länge an.

In Folge 4 steckte Vanessa Mai unter dem Mysterium.

Bei der "ProSieben Aftershow" spricht sie über ihre Erfahrung bei "The Masked Singer" 2024.

Vanessa Mai als texanisches Mysterium

Eine absolut bühnenreife Show lieferte Vanessa Mai in Folge 4 von "The Masked Singer" 2024. Sie steckte unter der Wechselmaske des Mysteriums und rockte die Bühne mit "Texas Hold'em" von Beyoncé.

Den richtigen Riecher hatte Palina Rojinski: Sie erkennt die Schlagersängerin vor allem an dem Indiz "wolkenlos". Korrekterweise verbindet Palina diesen Hinweis mit dem Nachnamen Mai. Dass es sich bei dem Mysterium um einen Profi handeln muss, ist allen dank der grandiosen Gesangs- und Tanzperformance sofort klar.

Im Interview mit der "ProSieben Aftershow" gibt Vanessa zu, dass sie froh sei, als Profisängerin auf der "The Masked Singer"-Bühne zu stehen.

Ich habe so viel Respekt vor allen, die nicht beruflich singen und dennoch hier stehen. Vanessa Mai

Sie habe sich in alle hinter der Bühne verliebt und berichtet, wie das "The Masked Singer"-Team zu einer Familie zusammengewachsen ist. "Das steckt so viel Liebe und Leidenschaft hinter!"

Im Clip: "Yee-haw! Das Mysterium singt "Texas Hold'em" von Beyoncé"

"Ich habe Giovanni noch gerochen"

Vor Vanessa steckten bereits Opernstar Rolando Villazón, Sängerin Stefanie Heinzmann und Giovanni Zarrella unter dem Mysterium. Selbstverständlich wurde das Kostüm gewaschen. Und doch habe sie ihren Vorgänger und guten Freund Giovanni noch in der Maske riechen können, scherzt Vanessa.

Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte! Vanessa Mai

Wer versteckt sich als nächstes unter der Maske des Mysteriums? "The Masked Singer" 2024 siehst du mmer samstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.