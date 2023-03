Das Wichtigste in Kürze Erfahre hier, welche Highlights die JoynMe App zur 8. Staffel von "The Masked Singer" bereit hält.

Außerdem wird der "The Masked Singer"- Superfan gesucht. Lass dir die Chance auf 2 Tickets fürs Finale nicht entgehen.

Jetzt die JoynMe App downloaden und mitmachen!

Als Superfan von "The Masked Singer" hast du mit deinem Wissen und etwas Glück die Chance auf zwei gratis Tickets für das Finale. Alle Details dazu findest du hier.

Die Highlights in der JoynMe App

Auf alle "The Masked Singer"-Fans wartet in der JoynMe App eine bunte Sammlung aus interaktiven Inhalten, um noch mehr Spaß mit der Sendung zu haben. Du kannst dich nicht nur in Quizzen testen, sondern auch Livestreams verfolgen und selbst starten, um dich mit Gleichgesinnten über deine Lieblingsshow auszutauschen. Was dich noch erwartet, erfährst du hier.

Lade dir die JoynMe App runter

JoynMe gibt es sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhones.

Gesucht: "The Masked Singer"-Superfan

Wenn du ein "The Masked Singer"-Fan der ersten Stunde bist solltest du dir jetzt die JoynMe App holen! Denn dort wartet das Superfan Quiz auf dich!

Gewinne 2 Tickets für das große Finale inklusive Specials

Bis zum 15. April erscheint jeden Samstag eine neue Quizrunde mit jeweils 7 Fragen, die sich im Schwierigkeitsgrad steigern. Wenn du es schaffst, über alle 5 Quizrunden eine gewisse Anzahl an Punkten zu erspielen, landest du im Lostopf und hast die Chance einen einmaligen Hauptpreis zu gewinnen: 2 Tickets für das große "The Masked Singer"-Finale inklusive Backstage-Tour und Meet & Greet mit dem Rateteam. Wöchentlich werden außerdem tolle Fanartikel verlost.

Guessing: Rate die Promis

Wie letztes Jahr können alle Fans in der App miträtseln, wer unter welcher Maske singt und Fragen an die Masken stellen. Die heißesten Tipps werden auch in der Sendung von Matthias Opdenhövel aufgegriffen. Wer errät mehr Stars? Das prominente Rateteam oder die JoynMe-Community?

Watchtogether: Livestream in der App

Auch im Watchtogether-Livestream begleitend zur Show wird fleißig gerätselt. In der Werbepause schaltet sich sogar das Rateteam dazu. Außerdem gibt es in der App jede Woche ein exklusives zusätzliches Indiz. Das erwartet dich:

Watchtogether mit Mercedes: samstags ab 20 Uhr im App Livestream

Weekly Talk mit Laura: Mittwochs ab 20 Uhr

Zusätzliche Show im App-Livestream mit spannenden Gäst:innen und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen der Show

Gemeinsames Watchen, Rätseln und diskutieren mit Host Mercedes und Überraschungsgäst:innen

Stimme über den Finalsong ab

In dieser Staffel können Fans über den Finalsong abstimmen. Mehr Infos dazu erfährst du schon bald hier.

