Das Wichtigste in Kürze Aktuell läuft die 8. Staffel von "The Masked Singer".

Das Team 2023 ist heiß aufs Raten und Rätseln. Hier erfährst du, wer dabei ist.

Anzeige

Ein sehr wichtiger Auftrag bei "The Masked Singer" 2023: Im Dschungel der Indizien sorgt das Rateteam für erhellende Momente und gute Tipps. Wer in Folge 6, dem Finale, am Pult sitzt, kannst du hier nachlesen.

Detektivisches Gespür und ein Auge fürs Detail müssen die Mitglieder des Rateteams von "The Masked Singer" wieder mitbringen. Denn die Stars unter Masken verbergen ihre wahre Identität meisterhaft.

Im Clip siehst du alle Highlights aus Folge 5

Ruth Moschner ist wieder im Rateteam 2023

Ruth Moschner ist gewieft im Rätseln, sie ist für viele Stars wohl eine wahre Angstgegnerin. Kein Detail bleibt ihr verborgen, kein Geheimnis verschlüsselt, und in diesem Jahr stellt sie sich erneut der Herausforderung, die geheimen Identitäten der Stars aufzudecken. Wird es ihr auch in Staffel 8 so meisterhaft gelingen oder ist selbst sie in diesem Jahr ratlos?

Anzeige

Anzeige

Rea Garvey rät in Staffel 8 wieder mit

An ihrer Seite sitzt erneut Rea Garvey. Der Musiker ist zwar nicht ganz so versiert im Aufspüren, sorgt aber regelmäßig für interessante Hinweise. Mit seinem musikalischen Ohr horcht er vor allem auf die Stimme der Stars und versucht so, ihnen auf die Schliche zu kommen.

Jede Woche ein Gast oder eine Gästin

Mit den beiden ist das Rateteam zwar schon gut besetzt, aber nicht komplett. In jeder Folge gibt es eine Gästin oder einen Gast, der oder die die beiden unterstützt und für neue Einblicke sorgt. Nora Tschirner, Joko Winterscheidt, Carolin Kebekus und die anderen, die in vergangenen Staffeln dabei waren, haben schon den ein oder anderen Star enttarnt. Wer in diesem Jahr dabei ist, erfährst du immer hier.

Anzeige

Daniel Donskoy rät im Finale mit

Das Finale ist sein Metier: Schon bei seiner eigenen Teilnahme schaffte es Daniel Donskoy als der Maulwurf bis an die Spitze. Der Gewinner von Staffel 7 lässt es sich nicht entgehen, an Ruths und Reas Seite auch die finale Show von Staffel 8 aufzumischen.

Anzeige

Anzeige

Sarah Engels ist Rategästin in Folge 5

Mit "The Masked Singer" kennt sie sich aus, denn sie war selbst in Staffel 3 Teil der Show und sahnte als das Skelett den Sieg ab. In Folge 5 nimmt Sarah Engels am Ratepult Platz.

Beatrice Egli ist in Folge 4 zu Gast

Auch diese Rategästin wird hinter dem Frotteefant vermutet. Allerdings nimmt Schlagersängerin Beatrice Egli in Folge 4 von "The Masked Singer" zum ersten Mal am Ratepult Platz.

Carolin Kebekus in Folge 3 am Ratepult

Einige Fans vermuteten, dass sie sich als der Frotteefant entpuppen würde. Doch Carolin Kebekus sitzt in Folge 3 am Ratepult und geht den geheimen Identitäten der Masken gemeinsam mit Ruth und Rea auf die Spur.

Rick Kavanian ist in Folge 2 dabei

In Folge 2 ist Rick Kavanian Teil des Rateteams. Der beliebte Comedian und Schauspieler steckte in Staffel 7 selbst unter einer der Masken - nämlich unter Rosty.

Wincent Weiss ist Rategast in Folge 1

Der Rategast in der ersten Folge der Staffel ist Wincent Weiss. Als "The Voice Kids"-Coach kennt er sich mit Zuhören aus. Zudem kann er auf jahrelange musikalische Erfahrung zurückgreifen.

Die Masken in Staffel 8

Auch die ersten Masken sind bereits bekannt: Mit dabei sind das Seepferdchen, der Igel, der Waschbär, das Känguru, der Schuhschnabel, der Frotteefant, der Toast und Diamantula.

"The Masked Singer" läuft immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.