"The Masked Singer" 2023? Der Waschbär ist in Folge 2 raus

Das Wichtigste in Kürze "The Masked Singer" ist aktuell in der 8. Staffel. Infos zu Sendezeiten und Rateteam.

Hier gibt es einen Überblick über alle Masken.

Erfahre hier alles Wichtige zum Waschbär. Er ist nach Folge 2 raus.

Anzeige

Mit einem Nerdy Look kommt diese Maske auf die "The Masked Singer"-Bühne: runde Brille, karierter Pullunder und glänzende Lackschuhe. In Folge 2 wurde der Waschbär enthüllt.

Der Waschbär scheidet in Folge 2 aus

Eigentlich wollte der Waschbär noch Werbung für seinen Waschsalon machen. Doch nach Folge 2 ist Schluss für die Maske. Zur großen Überraschung des Rateteams steckte hinter dem Waschbär der Moderator Daniel Boschmann. Er moderiert regelmäßig das SAT.1-Frühstücksfernsehen.

Anzeige

Anzeige

Wer ist der Waschbär? Das waren die Tipps und Spekulationen

Folge 2: Der Waschbär liefert bei seinem Auftritt einige extravagante Dancemoves ab. Das bingt Rea auf den Namen Joachim Llambi. Ruth ist komplett anderer Meinung, sie schwankt zwischen den Moderatoren Oliver Pocher und Daniel Boschmann. Rick Kavanian glaubt es könnte Johannes B. Kerner sein.

Folge 1: Den Waschbär umgeben viele Geheimnisse. Eines davon ist, welcher Promi hinter der Maske steckt. Wincent Weiss tippt aufgrund des Outfits des Wäschbärs auf Comedian Olaf Schubert. Ruth Moschner schwankt zwischen Hugo Egon Balder und TV-Moderator Daniel Boschmann. Rea Garvey glaubt hingegen nicht an eine Person aus dem Showbusiness.

Anzeige

Das sind die Tipps der Fans aus der JoynMe App

Wer ist der Waschbär? In der JoyMe App wird fleißig spekuliert. Zu den Favorit:innen der Fans gehören in der zweiten Show der achten Staffel u. a. Daniel Boschmann und Joko Winterscheidt.

Daniel Boschmann (64 %) Joko Winterscheidt (7 %) Olaf Schubert (5 %) Ingolf Lück (4 %) Otto Waalkes (2 %)

(Stand: 8. April 2023)

Das sind mögliche Indizien zum Waschbär

Er betreibt einen Waschsalon.

Ein Profi in der Waschküche scheint er aber nicht zu sein, denn es gehen ihm sämtliche Klamotten ein.

Das Rateteam bemerkt, dass der Waschbär wie eine Ballerina auf der Bühne steht.

Der Waschbär stibitzt im Schlaf ungewollt viele Dinge. Zum Beispiel ein Hemd und einen Ausweis von Matthias Opdenhövel. Ob das ein Hinweis ist?

Beim Waschen packt der Waschbär einen Plüschlöwen in die Waschmaschine.

Anzeige

Anzeige

Im Vergleich zu den anderen Masken war der Zeitaufwand für die Anfertigung der Waschbär-Maske mit 300 Arbeitsstunden etwas geringer.

Wir haben die gesamte Maske mit Airbrush bearbeitet, damit das Gesicht des Waschbären genauso süß aussieht wie das eines echten Waschbären. Maskenbauerin Marianne Meinl

Der Waschbär im Nerdy Look

Cooler Nerdy Look: Mit kariertem Pullunder, glänzenden Lackschuhen und der runden Brille sticht der Waschbär optisch heraus.

Als Schlafwandler ist der Waschbär bekannt dafür, "unbewusst" auf nächtlichen Beutezügen seinem Diebesgeschäft nachzugehen. Einer seiner Streifzüge führte ihn auch schon zu "Volles Haus".

Mehr von den anderen Masken siehst du seit 1. April 2023 um 20:15 Uhr live auf ProSieben bei der 8. Staffel von "The Masked Singer". Dann kann man auch erstmals die Perspektive der Masken einnehmen.

Du möchtest mehr über die pelzigen Tiere erfahren? Dann findest du hier mehr Infos über Waschbären.

Schau dir die anderen Masken hier an:

Überprüfe dein Wissen zu den Masken von "The Masked Singer"!

Wer ist raus bei "The Masked Singer"? Wer ist noch dabei?