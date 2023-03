Das Wichtigste in Kürze Erfahre hier, wie du ein Selfie mit dem Känguru aufnimmst und so Teil der "The Masked Singer"-Fan-Collage werden kannst.

Außerdem wird der "The Masked Singer"- Superfan gesucht. Lass dir die Chance auf 2 kostenlose Tickets für das Finale nicht entgehen.

Jetzt die JoynMe App downloaden und mitmachen!

Das hat es noch nie gegeben! Zum ersten Mal in der Geschichte von "The Masked Singer" können die Fans mit den Masken in Interaktion treten. Und damit nicht genug: Als Superfan hast du mit deinem Wissen und etwas Glück die Chance auf zwei Gratis-Tickets für das Finale. Alle Details dazu findest du hier.

Die Highlights in der JoynMe App

Auf alle "The Masked Singer"-Fans wartet in der JoynMe App eine Wahnsinns-Überraschung: Denn du kannst das Känguru vor allen anderen live erleben, ein Selfie mit der Maske machen und Teil einer tollen Fan-Collage werden!

Und so einfach geht’s

Lad dir die JoynMe App herunter Schau am 22. März ab 17:30 Uhr in der JoynUs Show (App Livestream) vorbei Starte anschließend einen eigenen Livestream starten und warte, bis das Känguru vorbeihüpft Nimm ein exklusives Selfie mit dem Känguru auf und werde Teil der "The Masked Singer"-Fan-Collage

Lade dir die JoynMe App runter

JoynMe gibt es sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhones.

Gesucht: "The Masked Singer"-Superfan

Wenn du ein The Masked Singer Fan der ersten Stunde bist solltest Du dir jetzt die JoynMe App holen! Denn dort wartet das Superfan Quiz auf dich!

Gewinne 2 Tickets für das große Finale inklusive Specials

Bis zum 15. April erscheint jeden Samstag eine neue Quizrunde mit jeweils 7 Fragen, die sich im Schwierigkeitsgrad steigern. Wenn du es schaffst, über alle 5 Quizrunden eine gewisse Anzahl an Punkten zu erspielen, landest du im Lostopf und hast die Chance einen einmaligen Hauptpreis zu gewinnen: 2 Tickets für das große "The Masked Singer"-Finale inklusive Backstage-Tour und Meet & Greet mit dem Rateteam.

Zudem warten spannende Wochengewinne auf dich! Wir wünschen dir viel Erfolg!

Jetzt die JoynMe App downloaden und mitmachen!