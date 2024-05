Neues Rateteam für "The Masked Singer": Palina Rojinski und Rick Kavanian rätseln in Staffel 10 jeden Samstag, auf ProSieben.

Das Wichtigste in Kürze Heute startet die 10. Staffel "The Masked Singer" live auf ProSieben.

Das Rateteam bietet eine große Überraschung: Ruth Moschner ist raus - zumindest für diese Staffel.

Dafür springen zwei Kolleg:innen für sie ein: Palina Rojinski und Rick Kavanian.

Neues Rateteam für "The Masked Singer"

In der 10. Staffel der ProSieben-Erfolgsshow begeben sich Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski und Schauspieler Rick Kavanian ab 6. April 2024 jeden Samstag auf Spurensuche und versuchen, den maskierten Stars auf die Schliche zu kommen. Jede Woche nimmt außerdem ein wechselnder Rategast neben den beiden Platz. Wer löst das größte TV-Rätsel Deutschlands und enttarnt die Stars unter den Masken?

ProSieben-Senderchef Hannes Hiller: "Herzlich willkommen, Palina und Rick! Und im Namen der ganzen 'Masked Singer'-Familie: Danke, liebe Ruth, für deinen Einsatz, deinen Spaß und deine wilden Spekulationen - sie haben uns immer unglaublich viel Freude bereitet. Und wir alle wissen: Bei 'The Masked Singer' ist alles möglich. Ich freue mich auf ein Wiedersehen - egal ob am Ratepult oder sogar auf der 'The Masked Singer'-Bühne."

Das sagen Palina Rojinski und Rick Kavanian

Palina Rojinski: "Für mich ist 'The Masked Singer' ein großes buntes Entertainment-Feuerwerk für die ganze Familie, bei dem man gemeinsam puren Spaß haben kann und auf Ratepfaden zwischen der Eisprinzessin und dem Kakadu seinen Alltag vergisst. Ich liebe es, wenn man die ganze Zeit darauf hinfiebert, wer am Ende unter der Maske steckt, und doch komplett auf der falschen Fährte war. Definitiv die Show mit dem größten Überraschungseffekt im deutschen Fernsehen. Und jetzt darf ich meine Inspektor-Skills endlich professionell als Rateteam-Mitglied ausleben und freue mich total auf die Zusammenarbeit mit Rick Kavanian - ich habe große Pläne für die Detektei Kavanian-Rojinski!"

Rick Kavanian: "Ich freue mich sehr darauf, eine ganze Staffel 'The Masked Singer' von der Premiere bis zum Finale begleiten zu können. Ich bin unheimlich gespannt auf die verschiedenen Masken und deren individuelle Reise - für jede Maske wird es eine sehr persönliche und außergewöhnliche Erfahrung. Und ich bin mir sicher, dass ich in der ersten Show "Hautgänse" bekommen werde, weil ich mich an meine eigene Reise mit Rosty erinnern werde. Und liebe Palina, ich freue mich sehr auf dich. Rick ist ready - es kann losgehen!"

Übrigens: Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer" - in seiner 10. Staffel! Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.

"The Masked Singer" - die 10. Staffel, ab 6. April 2024, immer samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.