Die erste Folge von "The Masked Singer" 2023 endet mit einer spektakulären Enthüllung: Jan Josef Liefers ist das Känguru. Das Wichtigste, das du über den Schauspieler wissen musst, kannst du hier nachlesen.

In vergangenen Staffeln von "The Masked Singer" 2023 wurde Jan Josef Liefers schon des Öfteren hinter einer der Masken vermutet. Fans staunten am Ende der ersten neuen Folge nicht schlecht, als der Schauspieler tatsächlich demaskiert wurde.

Jan Josef Liefers ist das Känguru bei "The Masked Singer"

Jan trat als das Känguru auf die Bühne und verkörperte die coole und lässige Maske perfekt. Doch im Voting in der JoynMe App unterlag das Beuteltier zwei anderen Masken und musste sich der Enthüllung stellen. Nach der Demaskierung konnte Jan Josef Liefers im Applaus des Publikums baden und sich für seine Leistung feiern lassen.

"Tatort" und Co.: Jan ist ein bekannter Schauspieler

Jan Josef Liefers wurde am 8. August 1964 in Dresden geboren. Als Schauspieler, Regisseur, Produzent und Musiker machte er sich einen Namen und war in zahlreichen Serien, Fernseh- und Kinofilmen zu sehen. Zu seinen bekanntesten Rollen zählt wohl der Rechtsmediziner Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne im Münsteraner "Tatort".

Auswahl an bekannten Rollen von Jan Josef Liefers:

"Knockin' On Heaven's Door" (1997)

"Tatort" (seit 2002)

"Der Baader Meinhof Komplex" (2008)

"Mann tut was Mann kann" (2012)

"Nacht über Berlin" (2013)

"Honig im Kopf" (2014)

"Mara und der Feuerbringer" (2015)

"Vier gegen die Bank" (2016)

"Das Pubertier - Der Film" (2018)

"Kroymann" (2020)

"Tod von Freunden" (2021)

Soziales Engagement

Jan Josef Liefers setzt sich unter anderem für die Aktion "Deine Stimme gegen Armut", für die Organisation "ONE" sowie die NCL-Stiftung ein, die sich für die Behandlung einer seltenen genetischen Kinderkrankheit stark macht.

Für sein soziales Engagement wurde ihm im Dezember 2011 der Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Außerdem unterstützt Liefers die Kampagne "Steuer gegen Armut", die sich für die Einführung einer Finanztransaktionssteuer (FTS) einsetzt. Dafür spielte er zusammen mit Heike Makatsch die Hauptrolle in dem Kurzfilm "Steuer gegen Armut. Eine gute Idee?"

Jan Josef Liefers privat

Jan Josef Liefers stammt aus einer Theaterfamilie. Sein Vater war der Regisseur Karlheinz Liefers (1941–2006), seine Mutter ist die Schauspielerin Brigitte Liefers-Wähner und auch sein Großvater Heinz Liefers trat als Schauspieler auf. Jan Josef Liefers wuchs in Dresden auf, lebte aber auch zeitweise in Erfurt.

Seit 2004 ist er mit der Schauspielerin Anna Loos verheiratet und hat mit ihr zwei Töchter, Lola und Lilly, beide sind ebenfalls vor der Kamera tätig.