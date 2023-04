Darüber, welcher Star das Geschenk ist, zerbrechen sich die #MaskedSinger-Fans aktuell den Kopf. Hier findest du ihre häufigsten Tipps.

Anzeige

Im Clip: Alle Infos zur Weihnachtsshow

"The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow" hat ein Geschenk für dich im Gepäck – im wahrsten Sinne des Wortes. Auf der großen Studiobühne will die Maske zeigen, was in ihr steckt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich nicht nur auf eine tolle Performance freuen. Denn auf sie wartet mit der Enthüllung des Geschenks außerdem ein echter Wow-Moment.

Anzeige

Anzeige

Wer ist das Geschenk?

Das Rätsel um die wahre Identität des Geschenks ist noch nicht gelöst. Die #MaskedSinger-Fans glauben vor der TV-Ausstrahlung, dass sich die YouTuberin Bibi Claßen aka Bibisbeautypalace unter der Maske verbergen könnte. Ganze 36,23 Prozent von ihnen sind dieser Meinung. Auch Beatrice Egli könnte das Geschenk sein. Davon gehen 17,43 Prozent der Nutzer:innen der ProSieben-App aus.

Das sind die aktuellen Top-Tipps zum Geschenk:

Bibi Claßen: 36,23 Prozent Beatrice Egli: 17,43 Prozent Ralf Schmitz: 8,71 Prozent Angela Merkel: 7,18 Prozent Lena Meyer-Landrut: 5,04 Prozent

Stand: 26.12.2021

Stimmt einer der Tipps? Oder liegen die Zuschauerinnen und Zuschauer weit daneben und bei der Enthüllung des Geschenks kommt ein Star zum Vorschein, den niemand auf dem Schirm hatte? Das siehst du heute Abend bei "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow" ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.



The Masked Dancer startet 2022

Im Januar 2022 startet die erste Staffel von "The Masked Dancer". Im Rateteam ist Alexander Klaws, Sieger der 5. Staffel von "The Masked Singer". Alle Informationen zu Start, Sendezeiten und Sendeterminen und zu den Masken von "The Masked Dancer" findest du im Überblick. Die Masken: Der Affe. Das Glühwürmchen. Alle Masken im Überblick.

Das könnte dich auch interessieren: