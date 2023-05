"The Masked Singer" 2020: Ist Helene Fischer der Roboter?

Der Roboter war in Show 1 die Überraschung des Abends. Mit dem Remix "Stronger/La Traviata" von Kayne West/Verdi begeisterte er Publikum und Rateteam. Auch mit den Songs "Underneath", "The Winner Takes It All", "Arcade" und "Titanium" legte der Roboter starke Performances hin. Im Video kannst du noch mal alle Auftritte zusammengefasst ansehen.