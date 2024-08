Joyn-Reality-Adventure "The Race" - Jetzt auch im TV: Alle Sendezeiten und -termine auf einen Blick

Du möchtest die spannende Reise bei "The Race" nicht verpassen? Kein Problem, hier bekommst du einen Überblick aller Sendezeiten. Den Ungeduldigen unter euch verraten wir, wo ihr die ganze Staffel an einem Stück bingen könnt.

"The Race" jetzt auch im Fernsehen!

Nachdem "The Race" schon auf Joyn und YouTube ein Hit war, ist es endlich so weit. Ihr könnt die fünf Content Creator bei ihrer wohl größten Herausforderung auf ProSieben verfolgen. Sie werden irgendwo in den Straßen Marokkos ausgesetzt und müssen sich zurück nach Deutschland kämpfen. Der Haken: Sie haben weder Geld noch ihr Handy dabei! Der Erste von ihnen, der den Weg zurückschafft, gewinnt ein sattes Preisgeld!

Die 1. Staffel von "The Race" startete am Samstag, 10. August um 16:50 Uhr auf ProSieben, danach gibt es jeden Samstag um 16:35 Uhr eine neue Folge. Die ganze Staffel gibt es außerdem bereits auf Joyn zu sehen!

Kampf gegen die Zeit bei "The Race" Ganze Folgen ➤ Jetzt alle Folgen auf Joyn streamen! 5 Content Creator treten gegeneinander an bei einer spannenden Reise von Marokko zurück nach Deutschland. Wer schafft es zuerst ins Ziel?

Die Übersicht aller Sendezeiten

Hier erfährst du, wann die aktuelle Folge läuft. Die Staffel "The Race" startet ab 10. August und läuft jeden Samstag.