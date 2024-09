Das neue Survival-Format

Besser als "7 vs. Wild"? Deshalb fesselt "The Race" Millionen von Zuschauer:innen

2.500 Kilometer, kaum Zeit und keinen Cent in der Tasche: Das ist "The Race". Fünf Freunde versuchen, möglichst schnell von Afrika zurück nach Deutschland zu kommen. Wer es zuerst von Marokko nach Köln schafft, gewinnt die Show. Deshalb ist das Format so spannend ist und kann sogar Schwergewichte wie "7 vs. Wild" in die Tasche stecken.