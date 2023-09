Das Wichtigste in Kürze Erda stand schon lange nicht mehr auf einer Bühne: Wie schlägt sie sich bei "The Voice Rap by CUPRA"?

Diese ersten Rap-Talente geben bei "The Voice Rap by CUPRA" richtig Gas.

Alle neuesten Infos zu "The Voice Rap by CUPRA" findest du hier.

Es geht endlich los: Bei "The Voice by CUPRA" haben Rap-Talente die große Chance, sich ins Halbfinale von "The Voice of Germany" zu kämpfen und am Ende den Sieg zu holen. Die Blind Auditions vor den Coaches Kool Savas und Dardan eröffnet Erda mit "Heart Attack" von Noizy x Loredana.

Die 19-jährige Erda hat seit der 6. Klasse nicht mehr auf einer Bühne gestanden und arbeitet aktuell in einer Eisdiele. Doch mit einer riesigen Portion Selbstbewusstsein wagt sich die Kosovo-Albanerin vor die Coaches - und die fackeln nicht lange und buzzern gleichzeitig.

Das ist mein Sound! Dardan

Doppel-Buzzer für Energiebündel Erda

Erda begeistert nicht nur das Publikum mit ihrer energiegeladenen Performance. Für den Mix aus Rap und Gesang belohnen die Coaches das Talent mit einem Doppel-Buzzer. Dardan versucht, Erda auf Albanisch davon zu überzeugen, in sein Team zu kommen. Knallhart erklärte er Kool Savas: "Du musst nicht mitreden, Bruder. Du bist raus."

Kool Savas: "Der Diamant ist fast fertig"

Doch Coach Savas lässt sich nicht so leicht zurückweisen. Er ist Fan von Erda: "Du siehst überkrass aus, du hast 'ne krasse Stimme, krasse Performance, da braucht man nicht viel zu machen. Der Diamant ist fast fertig." Er ist sich sicher, dass er Erda am besten supporten kann.

