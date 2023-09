Das Wichtigste in Kürze Was für ein Abend für VVNull! Der gebürtige Gießener liefert dermaßen ab, dass er am Ende mit KKS live auf der Bühne performen darf. Die ganze Story gibt es hier!

"The Voice Rap by CUPRA" ist seit 14. September 2023 auf Joyn zu sehen. Alle Sendezeiten findest du in der Übersicht. Alle Infos und die aktuellen News gibt es hier.

VVNull ist Talent in Folge 2 von "The Voice Rap by CUPRA". Seine Kindheit verbrachte der Rapper im Brennpunktviertel, während sein Vater jahrelang im Gefängnis saß.

Das Ghetto lässt grüßen

Willkommen in der Nordstadt von Gießen. Hier wuchs Baris Timagur auf. Unter dem Künstlernamen VVNull tritt der heute 34-Jährige als Talent bei "The Voice Rap by CUPRA" an. In Folge 2 nimmt er die Zuschauer:innen mit in das Viertel seiner Kindheit. "Ich hoffe, ich kann euch schöne Geschichten erzählen", meint Baris zunächst hoffnungsvoll und fügt an: "… und traurige Geschichten auch, denn hier war nicht alles schön …".

In dem sozialen Brennpunktviertel habe man während seiner Kindheit Dinge gesehen, die man vielleicht nicht sehen möchte, so Baris. Sein Vater habe bereits 1994 im Gefängnis gesessen. Baris war da noch nicht mal in der Schule.

Ich war fünf Jahre alt, als mein Vater ins Gefängnis musste. Baris

Kuriose Kommunikation über die Gefängnismauer

Als kleines Kind nehme man die Situation nicht so recht wahr, erzählt Baris weiter. Erst als er vor dem Gefängnis gestanden habe, sei ihm die ungewöhnliche Situation klar geworden. Besonders kurios: Nur eine Hofmauer und ein Zaun trennten damals die zivile Welt vom Mikrokosmos Justizvollzugsanstalt.

"Da gibt es so einen Ort, da kann man hinters Gefängnis laufen und kann rufen", berichtet Baris. Über die Gefängnismauer hinweg sei es möglich gewesen, zwischen Innenhof der JVA und der Außenwelt zu kommunizieren.

Man konnte ihn nicht sehen, aber man konnte ihn hören. Baris über seinen Vater

Haft, Angst und Flucht

Drei Jahre lang sei das die einzige Möglichkeit der Kommunikation zwischen dem Gießener und seinem inhaftierten Vater gewesen - bis zum ersten Besuchstag im Gefängnis. Eine Gittertür führte zur nächsten, erinnert er sich. "Für ein kleines Kind ist das überkrass. Dann kam mein Vater mit Handschellen und ich hab realisiert, hier stimmt etwas nicht."

Sein Vater sei zu diesem Zeitpunkt ein gefährlicher Mann gewesen, die Mutter habe in ständiger Angst gelebt. Schließlich half die Flucht ins Frauenhaus. Freigänge des Vaters führten ständig zu einem mulmigen Gefühl, erinnert sich der Rapper.

Frau, zwei Kinder und ein kleines Häuschen

Während seiner Jugend versuchte Baris, die damalige Zeit mithilfe von Straßenrap zu verarbeiten, fand die Tatsache, dass sein Vater lange Zeit im Gefängnis saß, zwischenzeitlich sogar ganz cool.

Heute führt der Gießener ein komplett gegensätzliches Leben. "Ich hab selbst Kinder - zwei und acht Jahre alt -, und heute find ich das nicht mehr cool", urteilt der 34-Jährige.

Ich bin einen ganz anderen Weg gegangen. Baris

Für Baris ist ein Traum wahr geworden

"Ich möchte mit meinen Kindern Zeit verbringen", sagt Baris weiter. Er selbst habe eine solche Liebe zwar nie erfahren, möchte sie aber heute wenigstens seinen Kindern geben. Nach der Hochzeit hat die Familie in Butzbach ein Haus zur Miete gefunden.

All die Sachen, von denen ich dachte, sie würden niemals passieren, sind heute wahr geworden. Baris

Sein Fazit: "Ich hab mir das erarbeitet, was ich haben wollte, und ich bin sehr zufrieden und sehr glücklich damit!"

Hart arbeiten kann Baris übrigens auch am Mic bei "The Voice Rap by CUPRA". Mit "Mona Lisa" hat er sogar einen Song von Kool Savas gepickt - und sorgt für Abriss im Studio.

VVNulls überzeugende Performance siehst du in der 2. Folge von "The Voice Rap by CUPRA". Außerdem spricht er in der Sendung über seine bewegende Vergangenheit. Die ganze Folge ist bereits jetzt kostenlos und in voller Länge auf Joyn zu finden.

Jetzt die Folge in voller Länge auf Joyn ansehen.

Außerdem läuft Folge 2 auch am kommenden Sonntag, 24. September, um 22:50 Uhr auf ProSieben.