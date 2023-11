Stimme ab für dieses Talent aus Kool Savas' Team bei "The Voice Rap by CUPRA"

Das Wichtigste in Kürze Als Coaches sind Rap-Legende "King" Kool Savas und Deutschrap-Star Dardan dabei. Welche Talente Kool Savas für sich gewinnen kann, erfährst du hier.

Hier siehst du alle relevanten Infos und Neuigkeiten im Überblick.

Anzeige

"The Voice Rap by CUPRA" ist endlich gestartet. Kool Savas ist auf der Suche nach den besten Talenten und verrät im exklusiven Interview, wie er seinen Kontrahenten Dardan in die Knie zwingen will. Hier erfährst du, welche Talente Kool Savas für sich gewinnen konnte.

Diese Talente sind nach Folge 6 in Team Kool Savas

Wenn Kool Savas ein Talent in seinem Team haben will, dann gibt er alles. Er versucht, mit seiner langjährigen Erfahrung, seinen Kontakten in der Rap-Szene oder auch mal mit einem Diss gegen Dardan zu punkten. Bei diesen Talenten hat das bisher zum Erfolg geführt:

Leon "Ezo" Weick : er hat es geschafft und zieht für Kool Savas ins Voting ein. Jetzt haben die Zuschauer:innen bis 17. November Zeit und können für ihn oder CEO aus Team Dardan abstimmen. Wer soll "The Voice Rap" gewinnen und direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany" einziehen?

Wer soll "The Voice Rap by CUPRA" gewinnen? Stimme jetzt in der Joyn-App ab.

Anzeige

Anzeige

Diese Talents mussten das Team Kool Savas bereits verlassen

Aber auch der zweite Coach fightet um jedes Talent. Hier siehst du, wer in Dardans Team ist.

Im Clip: Rabbit vs. VVNull - wer gewinnt das erste Battle in Team KKS?