Vier Talents entscheiden das Finale unter sich. Caddy Pack, Ezo, Erda oder CEO: Wer macht das Rennen, gewinnt "The Voice Rap" und zieht direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein?

Wer gewinnt "The Voice Rap by CUPRA"?

Unterschiedlicher könnten die Finalist:innen der ersten Staffel "The Voice Rap by CURPA" gar nicht sein. Während die kosovo-albanische Erda auf den Groove von Newschool-Rap abgeht, steht CEO für harte Zeilen aus dem echten Leben, stets gut verpackt in einem authentischen Korsett.

Caddy Pack hat ebenfalls schwere Zeiten durchgemacht und verarbeitet diese seit sage und schreibe 18 Jahren in ihren englischen Rap-Texten. Und dann wäre da noch Ezo, seines Zeichens eine Wundertüte aus messerscharfen Doubletime-Rhymes und versierten Texten, die er mit seinen selbst gesungenen Hooks garniert.

Der Ring ist eröffnet

Doch wie läuft das Finale ab? Die vier Talents performen zusammen mit ihrem jeweiligen Coach einen Song aus dessen Diskografie. Der jeweilige Mentor pickt den Song. Ob die Talents eine Originalstrophe rappen oder einen eigenen Text auf den Beat schreiben wollen, bleibt ihnen überlassen.

Ob sie ihren eigenen Text rappen oder meinen, können sie entscheiden. Ich will nur am Ende, dass es richtig krass wird! Dardan

Caddy Pack und Kool Savas performen "Nichts bleibt mehr"

"Für mich bedeutet der eine Menge", erklärt King Kool Savas Caddy, als er ihr offenbart, dass beide zusammen "Nichts bleibt mehr" performen werden. Der Coach, der Caddys langjährige Rap-Karriere mehr als zu würdigen weiß, erkennt gewisse Parallelen zwischen Caddys Leben und den Lyrics des Songs.

"Weißte, auch dieser Text. Dass man sagt, wenn man jetzt aufgibt, dann war das alles umsonst. Du bist so lange dabei, du glaubst daran, representest deine Kunst … ich glaube, das passt zu dir." Die 34-Jährige sieht das genauso und ist auch ein bisschen stolz auf ihren Werdegang: „Ich bin froh, dass ich alles, was ich erreicht habe, geschafft habe."

Savas und Caddy sorgen für Abriss

Dann die Performance: Savas macht die Eröffnung und rappt den ersten Part. Nach der Hook ist Caddys großer Auftritt. Und sie macht ihre Sache druckvoll und gut. Auf das bestehende Instrumental packt sie ihren eigenen Part in englischer Sprache. Und am Ende gibt sogar noch ein paar Lines auf Deutsch. Die Coaches sind beide sichtlich von den Socken.

Du lebst das. Du bist Hip-Hop durch und durch! Savas

CEO und Dardan flowen zusammen "Gasolina"

Nach Caddys Auftritt wechseln die Coaches, und Dardans erstes Talent ist dran. Dominic "CEO" Andrews Krämer lieferte bisher konstant ab. Das schätzt auch Coach Dardan und bestätigt, dass CEO deshalb zurecht im Finale steht.

Es gab keinen Tag, wo er nicht performt hat. Dardan

Zusammen werden sie "Gasolina" performen. Coach Dardan ist sich jedenfalls sicher: "Das wird ein Fest!" Auch Dominic fiebert dem Auftritt schon entgegen. "Wir holen uns den Sieg!"

Beim Auftritt macht CEO jedenfalls direkt als Backup-Rapper auf sich aufmerksam und unterstützt Dardan textsicher auf jedem Doppelreim. Dann spittet er seinen eigenen Part - und der ist gewohnt energiegeladen. Dem Publikum und den Coaches gefällt das. Auch Savas hat nichts als Props für das Talent.

Nächste Tour steht ja bei dir bald an, [Dardan]. Wenn du mich fragst, kannst du ihn als Backup direkt mitnehmen. Savas zu Dardan

Auch Dardan zeigt sich zufrieden: "Es hat gerade übertrieben Spaß gemacht, mit dir da zu performen! […] Ich hab in deinen Augen das Glänzen gesehen. Ich hab gesehen, wie sehr du dich freust und Bock hast, diese Chance zu nutzen." Der Coach sieht in Dominic jedenfalls jede Menge Potenzial.

Du schaust jetzt schon aus wie ein Superstar Dardan über CEO

Ezo und Savas haben die gewisse "Aura"

Für Ezo wird es im Finale ziemlich episch. Denn Kool Savas hat für den Auftritt der beiden "Aura" gepickt, einen Song mit Samples aus dem "Inception"-Score von Hans Zimmer. Hier werden direkt schwere Geschütze aufgefahren. Für Leon jedenfalls eine "große Ehre“!

Der Coach ist überzeugt von seinem Talent: "Leon ist auf jeden Fall eine Maschine. Er hat sich in den Blinds einen superkomplizierten Song ausgesucht." Zudem schätze KKS die konsistente Qualität des Rappers, der einfach immer abliefere und nie enttäusche.

Und das tut Leon Weick aka Ezo auch im Finale nicht. Gefühlvoller wurde eine gecoverte Hook wohl selten umgesetzt, gleichzeitig schmettert der Hagener einen politischen 16er hin, der sich gewaschen hat. Kool Savas hat berechtigterweise nur großartige Worte für den 26-Jährigen. "Man merkt das, wenn man jemanden trifft, der einfach ein Vollblutmusiker ist. Du hast deine Stimme im richtigen Moment richtig eingesetzt, vielen Dank!"

Es ist mir eine Ehre! Savas über die Kollabo mit Ezo

Erda und Dardan geben sich die Ehre auf "Kadale"

Erdas Weg bei "The Voice Rap by CUPRA" war ein Wechselbad der Gefühle. Während sie in den Blinds völlig abriss und bei den Workshops eine ordentliche Figur abgab, war ihre Battlephase geprägt von Texthängern. Am Ende kam sie nur mit Glück ins Halbfinale. Umso wichtiger, dass sie jetzt komplett abliefert. Ihr Coach hat für den gemeinsamen Song "Kadale" ausgesucht.

Dardan gefällt der Mix aus Rap und Gesang. Dass Erda auf diesem Gebiet abliefern kann, will der Coach bei der 19-Jährigen sehen. "Dass da noch ein bisschen mehr geht als Rap, das will ich aus ihr rauskitzeln."

Wird Erdas zweiter Live-Auftritt besser als der erste? Definitiv! Die junge Rapperin liefert einfach ab, egal ob gesanglich in der Hook oder dem zweiten Rap-Part des Dardy-Songs. Dem Coach gefällt's: "Ich bin übertrieben stolz auf dich!" Auch Savas ist sich sicher, dass der Track noch mal ein Hit werden würde, wenn beide ihn erneut recorden würden.

Die erste Entscheidung: Caddy Pack oder Ezo

Coach Savas hat als Erstes die undankbare Aufgabe, sich zwischen seinen beiden Talents entscheiden zu müssen. Caddy Pack oder Ezo: Nur eine:n kann er mit ins Voting um den Sieg von "The Voice Rap" mitnehmen. Ab da entscheidet das Publikum, wer die Auftaktshow gewinnt. "Ihr seid mir beide übelst ans Herz gewachsen", gesteht der Coach. Doch es muss eine Entscheidung her.

Auch wenn er beide Talents sehr schätze, geht es am Ende um den weiteren Verlauf. Schließlich muss der oder die Gewinner:in direkt in Halbfinale von "The Voice of Germany" gegen bockstarke Talents antreten.

Ich muss auf das große Ganze gucken und für mich nehm ich Leon mit ins Voting. Kool Savas

Nach der Entscheidung gibt es erstmal einen dicken Drücker für Caddy Pack von Leon und Coach Savas! Die 34-Jährige trägt die Entscheidung erhobenen Hauptes und verabschiedet sich vom Studio.

Erda oder CEO: Dardan fällt die Entscheidung sehr schwer

Nachdem Kool Savas bereits in den sauren Apfel beißen musste, ist nun auch Dardan an der Reihe, eine Entscheidung zu fällen. Wer bekommt die Chance auf den Gewinn und wer muss kurz vor Schluss den Heimweg antreten. Erda oder CEO? Lobende Worte gibt es zunächst für beide Talents. "Für mich seid ihr, so wie ihr hier steht, bereits Megastars. Und ihr werdet ganz viel erreichen in eurem Leben." Doch auch Dardan muss zu einer Entscheidung kommen.

Ich werde mit CEO gehen. Dardan

Für Erda hat der 25-Jährige noch eine Überraschung parat: "Ich würde dich gern einladen, zu mir und meinen Produzenten. Alles, was ich dir zur Verfügung stellen kann, um dir eine Chance zu geben, Musik zu machen und vielleicht auch zu releasen." Wenn das mal nicht der beste Trostpreis seit Erfindungen von Trostpreisen ist? Eine Studio-Einladung und Privat-Support von einem der gefragtesten Rapstars der Stunde … da kann auch Erda nur mit einem breiten Grinsen aus dem Studio gehen.

Das Voting ist eröffnet!

Doch jetzt bist du gefragt: Wer soll deiner Meinung nach "The Voice Rap by CUPRA" gewinnen und direkt ins Halbfinale von "The Voice of Germany" einziehen? Stimme jetzt ab! Die Abstimmung ist bis einschließlich 16. November möglich. Am 17. November wird der Gewinner bei "The Voice of Germany" live verkündet.

Die Auflösung bei "The Voice of Germany" siehst du am 17. November ab 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Jetzt die Folge in voller Länge auf Joyn schauen und für den Gewinner in der App abstimmen!