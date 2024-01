"Wer stiehlt mir die Show?" 2024: Diese Promis hat Staffel 7 im Gepäck!

Das Wichtigste in Kürze Gute Nachricht für "Wer stiehlt mir die Show?"-Fans: Schon kurz nach dem Ende der 6. Staffel, folgt die 7. Staffel!

Es wird wieder sechs neue Folgen geben. Zeitpunkt: Ab dem 11. Februar 2024, immer sonntags um 20:15 Uhr auf ProSieben!

Mehr Infos zum prominenten Ratepanel, bekommst du hier.

Anzeige

Jokos prominente Gegner:innen von "Wer stiehlt mir die Show?" aus Staffel 7 stehen bereits fest. Es wird sehr musikalisch, feminin und überraschend.

Vor kurzem versuchten Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz in der sechsten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" die Moderation von Joko Winterscheidt zu stehlen. Am Ende gewann Florian David Fitz die letzte Folge gegen Hazel Brugger.

Im Clip: Hazel Bruggers makellos perfektes Opening

Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut und Klaas Heufer-Umlauf wollen Joko Winterscheidts Show stehlen

Schon jetzt ist auch klar, dass es 2024 eine siebte Staffel geben wird. Ab dem 11. Februar starten erneut sechs Folgen der Erfolgsshow auf ProSieben. Und sogar Jokos prominente Herausforder:innen stehen bereits fest.

Die wahrscheinlich begehrteste Show Deutschlands wird regelmäßig gestohlen! Die Diebe? Im nächsten Jahr Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut, Klaas Heufer-Umlauf und jeweils eine Zuschauerin oder ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat:in.

Anzeige

Anzeige

So funktioniert "Wer stiehlt mir die Show?"

In acht Quiz-Kategorien, unterteilt in drei Gewinnstufen, versuchen Jokos Herausforder:innen zu punkten. Nach jeder Gewinnstufe muss ein oder eine Kandidat:in die Show verlassen. Im Finale tritt Joko im direkten Duell gegen die zuletzt verbleibende Person an.

Der oder die Sieger:in des Finales gewinnt im wahrsten Sinne des Wortes die Show und darf "Wer stiehlt mir die Show?" in der nächsten Folge nach den eigenen Vorstellungen moderieren und gestalten. Joko kämpft dann als Kandidat darum, seine eigene Sendung zurückzugewinnen. Die Finalrunde wird moderiert von Katrin Bauerfeind.

Möchtest du dir die Wartezeit auf die nächste neue Folge verkürzen? Dann kannst du alle im TV ausgestrahlten Folgen kostenlos auf Joyn streamen oder immer wieder in der Wiederholung sehen.