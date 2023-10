"Wer stiehlt mir die Show?" 2023: Schauspieler Florian David Fitz im Porträt

Das Wichtigste in Kürze Florian David Fitz ist eine deutscher Schauspieler, Filmregisseur und Drehbuchautor.

Er tritt bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2023 an und versucht gemeinsam mit Hazel Brugger, Matthias Schweighöfer und einem Wildcard-Gewinner oder einer -Gewinnerin, Joko Winterscheidt die Show zu stehlen.

Schauspieler Florian David Fitz wird in der 6. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" 2023 gegen Joko Winterscheidt antreten. Wird er es schaffen, Joko die Moderation abzunehmen? Die wichtigsten Infos über den Schauspieler kannst du hier nachlesen.

Florian David Fitz: Das sind die wichtigsten Facts

Geburtstag: 20. November 1974

Name: Florian David Fitz

Geburtsort: München

Alter: 48 Jahre

Florian David Fitz im Steckbrief

Der deutsche Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur Florian David Fitz stammt aus einer Künstlerfamilie und wurde am 20. November 1974 in München geboren. Seinen zweiten Vornamen David wählte er, um Verwechslungen mit dem Schauspieler Florian Fitz zu vermeiden.

Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung in Schauspiel und Gesang am Boston Conservatory. Hier stellte er bereits in einigen Theaterstücken sein Talent unter Beweis.

Nach Abschluss seines Studiums mit dem "Bachelor of Fine Arts" lebte der Schauspieler ein Jahr in New York City. Im Anschluss wirkte er in "The Rocky Horror Show" mit und ging auf Tour, bevor er zurück in Deutschland privaten Schauspielunterricht nahm. In der Serie "Der Bulle von Tölz" übernahm er 1999 seine erste Fernsehrolle. Seitdem ist Florian David Fitz in diversen Fernsehserien, Filmen und auf den Kinoleinwänden zu sehen.

Seine Auftritte in Filmen und Serien

Insgesamt spielte Florian David Fitz bereits in 34 Filmen und 5 Serien mit.

Hier findest du eine Auflistung einiger Filme und Serien, bei denen er als Schauspieler, aber zum Teil auch als Regisseur, Drehbuchautor und Koproduzent mitwirkte:

"Männerherzen" (2009)

"Doctor's Diary - Männer sind die beste Medizin" Serie (2008)

"Jesus liebt mich" (2012)

"Hin und weg" (2014)

"Der geilste Tag" (2016)

"Der Vorname" (2018)

"100 Dinge" (2018)

"Das perfekte Geheimnis" (2019)

"Oskars Kleid" (2022)

"Der Nachname" (2022)

Besonders häufig steht Florian David Fitz unter anderem mit den Schauspieler:innen Matthias Schweighöfer, Elyas M'Barek, Diana Amft und Karoline Herfurth vor der Kamera.

In Staffel 6 ist Florian David Fitz bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Neben Schauspieler Matthias Schweighöfer und Comedian Hazel Brugger wird Florian David Fitz ab 5. November 2023 in Staffel 6 von "Wer stiehlt mir die Show" gegen Joko Winterscheidt antreten. Wird der Schauspieler ihn vom Moderations-Thron stoßen?

Noch lächeln alle, aber bald startet der knallharte Kampf um die Show. © ProSieben / FloridaTV / Julian Mathieu

Weitere Fakten zu Florian David Fitz

Neben seinem Talent auf der Bühne hat er auch sprachlich und musikalisch einiges zu bieten: Er spricht fließend Englisch und Spanisch, spielt Klavier und Saxophon.

Von seinem Privatleben spricht Florian David Fitz nur selten. Ob er eine Partnerin hat, ist nicht bekannt. Kürzlich bestätigte er aber in einigen Interviews, dass er Vater ist.

Woher stammt seine Narbe?

Seit er 15 Jahre alt ist, trägt Florian David Fitz eine Narbe auf seiner Nase, die er sich bei einem Haushaltsunfall zuzog.

Privates Engagement

Auch gesellschaftlich engagiert sich Florian David Fitz. Seit 2010 ist er Schirmherr zweier Sozialverbände, die sich unter anderem um die Verbesserung der Lebensumstände von Tic- und Tourette-Betroffenen kümmern.

Wird Fitz Joko die Show stehlen?

Wird er Joko Winterscheidt in der 6. Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" den Moderatorenjob abnehmen? Ob er das schafft, siehst du im Herbst auf ProSieben.