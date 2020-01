Oscars® 2020

Oscars 2019: Lady Gaga räumt bei Grammy Awards ab

Am 11. Februar 2019 wurde in den frühen Morgenstunden der heiß begehrte Grammy-Musikpreis in Los Angeles verliehen. Für Lady Gaga hätte die Nacht nicht besser laufen können. Die "Shallow"-Sängerin, welche bereits für ihre Performance in "A Star is Born" für einen Oscar 2019 nominiert wurde, konnte sich über drei goldene Grammophone freuen.