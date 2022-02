Welche Filme können 2022 mit einem ikonischen Film aus ihrem Soundtrack glänzen – so sehr, dass sie sogar mit einem Oscar ausgezeichnet werden? Die Nominierten findest du hier für dich zusammengefasst.

Oscars 2022: Die nominierten Filmsongs

"Be Alive" (aus King Richard; von Dixson und Beyoncé Knowles-Carter)

"Dos Oruguitas" (aus Encanto; von Lin-Manuel Miranda)

"Down To Joy" (aus Belfast; von Van Morrison)

"No Time To Die" (aus No Time Do Die; von Billie Eilish und Finneas O'Connell")

"Somewhere You Do" (aus Four Good Days; von Diane Warren)

Der Gewinner 2021

Im letzten Jahr wurde der Song "Fight For You" aus dem Film "Judas and the Black Messiah" mit einem Song ausgezeichnet. Er wird von der R'n'B-Sängerin H.E.R dargeboten.