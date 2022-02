Am 27. März 2022 findet die 94. Verleihung der Academy Awards im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Doch welche Schauspieler erhalten die Chance, den Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" abzuräumen?

Die Liste der Nominierten

Nun stehen die Auserwählten fest. Diese Schauspieler gehen ins Rennen um den begehrten Goldjungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" 2022:

Ciarán Hinds (Belfast)

Troy Kotsur (Coda)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

The nominations for Actor in a Supporting Role go to... #Oscars pic.twitter.com/Rxe5Yz7Rie — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

"Bester Nebendarsteller" 2021

Im vergangenen Jahr war Daniel Kaluuya Gewinner in der Kategorie. Für seine Rolle in "Judas and the Black Messiah" wurde er als "Bester Nebendarsteller" ausgezeichnet.