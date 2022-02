Auch ein kurzer Film kann eine besondere Geschichte erzählen. Einige hat die Academy zu den Nominierten für einen Oscar 2022 erklärt. Hier findest du die Titel in der Übersicht.

Oscars 2022: "Bester animierter Kurzfilm"

Fünf Filme sind in der Auswahl als "Bester animierter Kurzfilm" oder "Best Animated Short", wie die Kategorie im Englischen heißt:

Affairs Of The Art (Joanna Quinn und Les Mills)

Bestia (Hugo Covarrubias und Tevo Díaz)

Boxballet (Anton Dyakov)

Robin Robin (Dan Ojari und Mikey Please)

The Windshield Wiper (Alberto Mielgo und Leo Sanchez)

Short but sweet, these are your nominees for Animated Short Film. #Oscars pic.twitter.com/TIgQNgwHLZ — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Gewinner 2021

Der neue Preisträger wird in die Fußstapfen von "If Anything Happens I Love You" von Will McCormack und Michael Govier treten. Wer das sein wird, siehst du bei der Verleihung am 27. März 2022.