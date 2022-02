Einige Filme sind im vergangenen Jahr durch besondere Schnitttechniken aufgefallen. Hier siehst du, welche Titel möglicherweise mit einem Oscar ausgezeichnet werden.

"Bester Schnitt": Diese Filme sind 2022 für einen Oscar nominiert

Don't Look Up (Hank Corwin)

Dune (Joe Walker)

King Richard (Pamela Martin)

The Power of the Dog (Peter Sciberras)

Tick, Tick ... Boom! (Myron Kerstein und Andrew Weisblum)

Smash cut to these nominees for Film Editing… #Oscars pic.twitter.com/NMNP9RWnK6 — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Der Gewinner 2021

Im vergangenen Jahr gewann der dänische Filmeditor Mikkel E. G. Nielsen den begehrten Filmpreis in der Kategorie "Best Film Editing", wie sie im Englischen heißt, für seine Arbeit an dem Film "Sound of Metal". Der Streifen wurde in sechs weiteren Kategorien für einen Oscar nominiert und gewann bei der Verleihung auch eine Auszeichnung in der Kategorie "Bester Ton."