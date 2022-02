Sorgfältig ausgewählte und detailgetreu gestaltete Kostüme gehören zu einem guten Film dazu. Deshalb wird in der Kategorie "Bestes Kostümdesign" jedes Jahr ein Oscar verliehen. Dieses Jahr finden die Academy Awards am 27. März 2022 in Los Angeles statt.

Alle Nominierten für "Bestes Kostümdesign"

Wenn es heißt: "The Oscar for best costume design goes to ...", kann nur ein:e Kostümdesigner:in gewinnen. Am 8. Februar wurde verkündet, wer für die Kategorie nominiert ist:

Cruella (Jenny Beavan)

Cyrano (Massimo Cantini Parrini und Jacqueline Durran)

Dune (Jacqueline West und Robert Morgan)

Nightmare Alley (Luis Sequeira)

West Side Story (Paul Tazewell)

These Costume Design nominees are the perfect fit. #Oscars pic.twitter.com/bbBsHAFYFL — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Gewinner "Bestes Kostümdesign" 2021

Vergangenes Jahr konnte Ann Roth den Goldjungen mit nach Hause nehmen. 2021 bekam die Kostümbildnerin die Auszeichnung für ihre Arbeit an dem Musikfilm "Ma Rainey's Black Bottom". Im Jahr 1997 hatte sie für ihre Kostüme zum Film "Der englische Patient" ebenfalls einen Oscar bekommen.