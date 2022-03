Oscar-Gewinner 2022: "Bester Schnitt"

Einige Filme sind im vergangenen Jahr durch besondere Schnitttechniken aufgefallen. Wer wurde 2022 dafür mit einem Oscar ausgezeichnet?

Oscars 2022: Gewinner für "Bester Schnitt"

Dune (Joe Walker)

"Bester Schnitt": Diese Filme sind 2022 für einen Oscar nominiert

Hier siehst du, welche Titel noch die Chance auf einen Oscar hatten.

Don't Look Up (Hank Corwin)

King Richard (Pamela Martin)

The Power of the Dog (Peter Sciberras)

Tick, Tick ... Boom! (Myron Kerstein und Andrew Weisblum)

Der Gewinner 2021

Im vergangenen Jahr gewann der dänische Filmeditor Mikkel E. G. Nielsen den begehrten Filmpreis in der Kategorie "Best Film Editing", wie sie im Englischen heißt, für seine Arbeit an dem Film "Sound of Metal". Der Streifen wurde in sechs weiteren Kategorien für einen Oscar nominiert und gewann bei der Verleihung auch eine Auszeichnung in der Kategorie "Bester Ton."

Wir haben zusammengefasst, wie man die Übertragung der Oscars 2022 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen kann. Und: Es gibt wieder eine Live-Stream-Seite von ProSieben zu den Oscars 2022.

Wer die 94. Academy Awards nicht live sehen kann bzw. konnte: So sieht man die ganze Show und die Highlights der Oscars 2022 als Wiederholung im TV und im Stream.

