Monatelang hat Patricia Blanco die Villa ihres Ex-Partners Andreas Ellermann besetzt. Jetzt hat der Millionär das Haus wieder - doch er will es verkaufen. Helfen soll ihm Nadja Abd el Farrag.

Nadja Abd el Farrag soll Nachmieter für Andreas Ellermanns Luxus-Villa finden

Es ist ein Hin und Her, das seit Monaten für Aufruhr sorgt. Nach der Trennung von Patricia Blanco flogen zwischen ihr und ihrem Ex-Partner Andreas Ellermann die Fetzen. Der Streit des einstigen Paares ging sogar so weit, dass sich Reality-Star Patricia Blanco geweigert hat, aus der Villa des Millionärs auszuziehen, in der sie noch vor wenigen Wochen gemeinsamen lebten.



Zunächst hatte Ellermann Patricia freiwillig dort wohnen lassen, während er selbst in ein Luxushotel zog. Doch dann wollte die Reality-Bekanntheit - Blanco war unter anderem bei "Promis unter Palmen" dabei - laut "Bild" nicht mehr raus: Sie besetzte die Villa gegen den Willen ihres Ex-Partners. Jetzt hat er seine vier Wände wieder, doch die Erinnerung an Patricia und die gemeinsame Vergangenheit sei zu krass. Ellermann will die Villa verkaufen. Und das mit Hilfe von Nadja Abd el Farrag! Die 58-Jährige ist Botschafterin seiner Stiftung gegen Altersarmut und wie die "Bild" berichtet, schon fleißig dabei, sich um den Verkauf der Villa zu kümmern. Nadja unterstützt Ellermann gerne bei seinem Vorhaben, wie sie erklärt:

Das ist besser für beide. Patricia hat Andreas nicht gutgetan. Jetzt werden wir das Haus verkaufen. Dann ist dieses Kapitel für immer geschlossen. , Nadja Abd el Farrag/"Bild"

Andreas Ellermann verkauft Millionen-Villa: Das ist der Grund

Eigentlich war es der Millionär, der Naddel aus der Krise half, ihr eine Wohnung und einen Job organisierte. Nun unterstützt sie ihn - und tut alles dafür, die Villa an den Mann oder die Frau zu bringen. Um die luxuriösen vier Wände zu verkaufen, gibt sie alles - dekoriert die bestehenden Räume noch einmal um, malt Verkaufsschilder und führt Interessenten höchstpersönlich durch das Haus, wie die "Bild" berichtet.

Für Andreas Ellermann sicherlich eine enorme Hilfe. Doch es war ein langer Weg: Zwar hat er Patricia aus der Villa bekommen, doch ganz freiwillig ist sie offenbar nicht gegangen. Der Millionär war es demnach selbst, der ihr eine Wohnung in Hamburg besorgte. Zudem übernimmt er Kaution, Mietbürgschaft und sechs Monatsmieten. Sein Haus, in der sie mal glücklich miteinander leben, will er nicht behalten. Er erklärt gegenüber "Bild":