Angesagte Y2K-Frisur bei GNTM 2024: Kandidatin Grace trägt die coolen Pigtails

Pigtails gehören zu den beliebtesten Y2K-Trendfrisuren - und feiern jetzt ein Comeback! GNTM-Kandidatin Grace trägt die süßen Zöpfe und wir zeigen dir, wie du den Retro-Look ganz einfach zu Hause nachmachen kannst.

Grace begeistert mit 2000er-Vibes

Zwei hochgebundene, halboffene Zöpfe und ein freches Grinsen - Grace weiß genau, wie sie den verspielten Y2K-Style perfekt inszeniert! Mit einem dezenten Make-up und natürlich rot glänzenden Lippen bringt sie ihr Gesicht zum Strahlen. Dazu kombiniert Grace ein schwarzes Crop-Top mit Cut-out und Trompetenärmeln und eine lässige Jeans - fertig ist der süße Look!

Im Clip: So natürlich überzeugt Grace als neues Gesicht für die Intimissimi-Kampagne

Half-up-Frisuren sind nicht ohne Grund so beliebt, denn die Haare werden aus dem Gesicht genommen, sind aber trotzdem offen. Grace zeigt, dass der Hairstyle dadurch einen ganz anderen Twist bekommt. Während ganze Zöpfe leicht kindlich und niedlich wirken, verpassen Half-up-Pigtails eine freche Ausstrahlung. Bereits beim Fashion-Walk im Football-Stadion mit den Looks von Designer Christian Cowan präsentierte sich Grace mit zwei halbhohen Zöpfen, verziert mit der obligatorischen Schleife des Designers.

Half-up-Pigtails modern stylen

In den 90ern und frühen Nullerjahren waren Pigtails die absolute Trend-Frisur und neben Plateau-Sandalen und Hüfthosen total angesagt. Vieles aus der Y2K-Ära wird gerade wieder gehypt und neu interpretiert, so auch dieses witzige Haar-Styling. Die kleinen, hochgebundenen Zöpfe verleihen einen romantischen und gleichzeitig frechen Look und gelingen super easy:

Haare vorbereiten: Zuerst kämmst du dein Haar und teilst es dann von der Stirn bis zum Nacken mit einem geraden Zuerst kämmst du dein Haar und teilst es dann von der Stirn bis zum Nacken mit einem geraden Scheitel in zwei Hälften.

Obere Partien abtrennen: Von jeder Hälfte nimmst du nur das Deckhaar, etwa von den Ohren nach oben. Der untere Teil bleibt lose und offen.

Zöpfe binden: Binde die oberen Abschnitte jeweils mit einem Binde die oberen Abschnitte jeweils mit einem Haargummi zu einem Zopf.

Stylen: Du kannst die offenen Haare glätten, locken oder einfach natürlich fallen lassen, je nachdem, was du bevorzugst.

Und was ist neu bei der modernen Variante 2024? Heute binden wir die Zöpfe relativ weit am Hinterkopf, auf Höhe des Ohres oder noch weiter hinten. Dadurch wirkt die Frisur immer noch cute, aber nicht kindlich.

