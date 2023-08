Barbie-Botox: Deshalb ist der Beautytrend 2023 so umstritten

Barbie-Botox heißt der neueste Trend in Sachen Schönheitseingriffe. Die Prämisse: Eine verschlankte Schulterpartie dank Botox! Doch Experten sehen den Eingriff skeptisch...

Ob sich Greta Gerwig und Margot Robbie das so vorgestellt haben? Der Hype um den Barbiefilm ist scheinbar endlos - an den Kinokassen wurden Rekorde geknackt. Im Film selbst geht es unter anderem um fragwürdige (Beauty-)Standards, die die Welt an Frauen stellt. Jetzt, so scheint es, hat der Film unfreiwillig selbst einen geschaffen: "Barbie-Botox"!

Was ist Barbie-Botox?

Laut einem Bericht von CNN werden bei der "Barbie-Botox"-Behandlung jeweils 40 Einheiten Botox in den Trapezmuskel injiziert, welcher den Hals stabilisiert. Der Eingriff zielt darauf ab, einen gestrafften Nacken und schmalere Schultern zu bekommen - ebenso, wie eine Barbiepuppe! Der Begriff wurde durch TikTokerin Isabelle Lux geprägt, deren Vorher-Nachher-Videoclip sogar mit dem "Aqua"-Song "Barbie Girl" unterlegt ist. Immer mehr Nachahmer:innen springen auf den Zug auf und verschlanken sich mit dem Nervengift künstlich ihre Schulterpartie. Ursprünglich sollte der Eingriff dabei helfen, extreme Verspannungen im Nacken- und Schulterbreich zu lösen und vor allem Migränepatient:innen Abhilfe schaffen.

Ärzte warnen vor Barbie-Botox

Botox ist grundsätzlich umstirtten, handelt es sich dabei immerhin um das stärkste Nervengift der Welt. Doch besonders der Trend des "Barbie-Botox" kommt bei Expert:innen nicht überall gut an. Denn der Eingriff birgt das Risiko, den starken Trapezmuskel und umliegende Muskeln mit der Zeit zu schwächen. Dr. Parisha Acharya, leitende Kosmetikärztin der Waterhouse Young Clinic in London erklärt im CNN-Talk: "Wenn Botox in einen Muskel gespritzt wird, unterbricht es die Verbindung zum Nerv. Vor allem im Nackenbereich kann das schwerwiegende Folgen haben, weil es die Fähigkeit, den Kopf richtig zu halten, beeinträchtigen kann." Also Wackeldackel statt Barbiepuppe? Ja, das kann im worst case tatsächlich passieren! Dr. Acharya warnt außerdem vor einer falschen Dosierung, die den Muskel gänzlich lähmen und beschädigen kann.

Wer sollte Botox spritzen dürfen?

Dr. Acharya hat zudem große Bedenken beim "Barbie-Botox"-Trend, da in ihrem Heimatland Großbritannien jeder Botox verabreichen kann, da es keine Regulierungen gibt - obwohl es ein medizinischer Eingriff und keine leichte Beautybehandlung ist. "Das kann eine Kosmetikerin oder ein Friseur ohne klinische Erfahrung und ohne anatomische Kenntnisse sein. Das macht mir wirklich Sorgen.", schließt sie ab.

In Deutschland darf jede zugelassene Ärztin bzw. jeder zugelassene Arzt Botox spritzen - auch ein Kinderarzt oder Gynäkologe, die ansonsten nichts mit dem Fachgebiet zu tun haben. Zwar gibt es anatomische Grundkenntnisse, aber auch hier sollte man immer darauf achten, bei einem Facharzt zu landen. Folgende Mediziner:innen haben Qualifikationen im Bereich:

Fachärztinnen/Fachärzte für Plastische und Ästhetische Chirurgie

Fachärztinnen/Fachärzte für Chirurgie mit dem Teilgebiet "Plastische Chirurgie"

Fachärztinnen/Fachärzte für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit der Zusatzbezeichnung "Plastische Operationen"

Fachärztinnen/Fachärzte für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie mit der Zusatzbezeichnung "Plastische Operationen"

Fachärztinnen/Fachärzte für Haut- und Geschlechtskrankheiten

Fachärztinnen und Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Ob man sich für den "Barbie-Botox"-Eingriff entscheidet, sollte jedem selbst überlassen sein. Wichtig ist, dass man solche Schönheitsbehandlungen nicht auf die leichte Schulter nimmt und sich klar macht, welche Risiken ein solcher Eingriff birgt. Und vor allem, dass man sich nicht nur Botox spritzt, weil es gerade Trend ist. Denn Trends kommen und gehen.