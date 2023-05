Cargohosen: So stylt ihr den Trend im Frühjahr und Sommer 2023

Wieder einmal kehrt ein Must-have der 90er und 00er-Jahre zurück auf die Straßen - und damit in unsere Kleiderschränke. Die Cargopants gehören zu den angesagtesten Modetrends 2023. Wir verraten euch, wie man die lässigen Hosen mit den charakteristischen aufgesetzten Taschen am besten kombiniert.

Cargopants sind 2023 total angesagt

Ebenso wie das Camouflagemuster oder der Trenchcoat haben auch Cargohosen ihren Ursprung im Militär. Dort sollen sie mit dem festen Stoff und den vielen Taschen vor allem praktische Zwecke erfüllen. Davon haben sich die Designer:innen inspirieren lassen und die Modelle weiterentwickelt. Schon seit 2019 deutet sich ein Comeback dieses Trends langsam an, aber in diesem Jahr führt wirklich kein Weg an den coolen Cargopants vorbei.

Kein Platz im Schrank für Cargopants? So bringst du Ordnung rein!

Was ist eine Cargohose?

Während Cargopants in ihrem ursprünglichen Zweck natürlich vor allem robust und praktisch sein sollten, steht in der Modewelt der Fashion-Faktor im Vordergrund. Mittlerweile gibt es sie in daher in den verschiedensten Ausführungen, die jedoch alle eins gemeinsam haben: die am Bein entlang aufgesetzten Taschen und den eher weiten Schnitt. Ansonsten sind bei Farbe und Material keine Grenzen gesetzt. Ob aus rosa Satin, dem Trendstoff Jeans oder klassisch grüner Baumwolle. Du kannst den Cargo-Style genau so tragen, wie er dir gefällt.

Cargohosen-Trend 2023 - diese Cargohosen Outfits sind jetzt in Mode

Auch wenn die neue Trend-Hose erst einmal extrem lässig wirkt, sollte sie nicht unterschätzt werden. In der neuen Saison zeigt sie sich von ihrer eleganten Seite und wird – richtig kombiniert – zu einer modischen Alternativen für zurückhaltende Anzughosen. Vor allem monochrome Looks sind angesagt, also eine Farbe von Kopf bis Fuß. Knallige Trendfarben wie Viva Magenta funktionieren bei Cargopants ebenso wie klassische Beigenuancen. Ihr seht, die Cargohose ist so vielfältig, dass es schwer wird, sich für einen Look zu entscheiden.

Cargohosen kombinieren – diese Schuhe passen dazu

Zu Cargopants passen tatsächlich so gut wie alle Schuhformen. Trotzdem solltest du dir überlegen, welchen Look du kreieren möchtest. Für elegante Outfits eignen sich spitze Pumps, Ballerinas oder Ankle Boots. Wenn der sportliche Stil der Hose unterstrichen werden soll kannst du deine Sneaker dazu tragen. Hier sehen die angesagten Chunky-Modelle besonders stylish aus. Selbst Boots passen und sorgen für sportliche Trekking-Vibes.

Diese Oberteile passen perfekt zur Cargohose

Wir haben es ja schon erwähnt, Cargohosen sind echte Allrounder und vielseitige Stylingwunder. Figurbetonte Crop Tops, angesagte Bralettes oder Corsagen-Tops verleihen dem weiten Schnitt der Hose ein feminines Gegengewicht. Aber auch locker sitzende Sweatshirts, Sommerstrick oder elegante Blazer à la Meghan Markle sorgen für Abwechslung beim Cargo-Look. Je nach gewünschter Stilrichtung hast du wirklich eine riesige Auswahl an Möglichkeiten.

Casual Looks mit Cargopants

Vor allem im Alltag möchten wir es oft gern bequem haben, dabei aber trotzdem gut aussehen. Nichts leichter als das! Denn die Cargopants an sich sehen schon stylisch aus. Es braucht also gar nicht viel, um ein entspanntes Outfit daraus zu zaubern. Ein lässig geschnittenes T-Shirt, ein Oversize-Longsleeve oder ein kuscheliger Strickpulli übergeworfen und fertig ist der entspannte Casual Look. Eine modische Minibag und dezenter Gold- oder Silberschmuck runden das Outfit ab.

So stylst du Cargopants elegant

High Heels, einen Blazer und ein schlichtes Top – mehr brauchst du nicht, um eine sportliche Cargopants in ein elegantes Abendoutfit zu verwandeln. Perfekt für schicke Anlässe sind Modelle aus glänzendem Satin oder Seide etwa in Schwarz oder Grau. Aber auch unifarbene Looks sehen edel aus. Wenn du vom Mantel über das Shirt bis zur Hose auf eine zurückhaltende Farbe wie Beige, Braun oder Creme setzt, erhältst du ganz automatisch ein elegantes Outfit, das sich auch im Office ohne Probleme tragen lässt.

Cargohose sportlich kombinieren

Natürlich kann das Allround-Talent Cargohose auch sportlich getragen werden. Mit Sneakern, einem schlichten weißen Tanktop und einer Jeansjacke hast du sofort einen sportiven Look. Eine Gürteltasche oder ein Rucksack unterstreichen den lässigen Charakter des Outfits zusätzlich.

Utility Style mit Cargohosen

Wie schon erwähnt haben die Cargopants ihren Ursprung in der Army. Um die "nützlichen" (engl. utility - Nutzen) Eigenschaften der Workwear noch weiter zu betonen, dürfen auch Oberteil oder Mantel mit Taschen bestückt und aus eher festerem Stoff gefertigt sein.

Stilbruch mit Cargopants

Da die Trendhose 2023 auf den ersten Blick eher etwas grob wirkt, steht ihr der Stilbruch mit zarten Stoffen und Farben besonders gut. Eine halbtransparente Bluse oder ein edles Seidentop setzen einen femininen Kontrast. Dazu spitze Pumps und Statement-Schmuck, wie eine Schlangenhalskette - fertig ist der perfekte Stilbruch, der für einen spannenden Eyecatcher sorgt.

Cargopants – schick und trendy

Es gibt derzeit kein anderes Hosenmodell, das so angesagt ist wie die Cargopants. Du brauchst also eigentlich nur dieses eine Trendteil für einen einfachen Fashion-Look. Was du dazu kombinierst, ist fast egal. Ob elegant oder casual – mit einer Cargohose landest du auf jeden Fall immer einen stylischen Volltreffer.