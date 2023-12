Chrome Icon Nails: So lackierst du die champagnerfarbene Chrom-Maniküre von Jennifer Lopez

Schneide und feile deine Nägel nun in die gewünschte Länge und Form und schiebe die Nagelhaut zurück.

Jetzt trägst du die Farbe auf: Nailartist Tom Bachike verwendete CNDs Shellac in "Frostbite", aber jeder wärmere Metalliclackgeht. Für den perfekten Look trägst du den Lack in zwei Schichten auf.