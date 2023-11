Diane Kruger im Interview: Hier verrät sie ihre Beauty-Secrets für eine strahlende Haut!

Seitdem sie im Blockbuster Troja die schöne Helena verkörpert hatte, zählt Diane Kruger nicht nur zu den Hollywoods A-Listern, sondern ist für viele auch ein Beauty-Vorbild. Ihr Signature-Look? Der perfekte kühle Blondton und dazu absolut makellose Haut. Dass dies aber nicht immer selbstverständlich war und wie sie ihre sensible Problemhaut in den Griff bekommen hat, erzählt sie uns persönlich im Interview.

Anzeige

Ihre Karriere, zunächst als Model dann als Schauspielerin, hatte ihrer Haut einiges abverlangt, berichtet sie. Ständig auf Reisen, wenig Schlaf, aber vor allem das viele Make-up, das schließlich zu Unreinheiten führte. So begann ihre Suche nach einer Pflege, die ihre Haut beruhigen und schützen würde. Sie probierte verschiedene Brands und Produkte aus und lernte schließlich, wie sie mit ihrem sensiblen Hauttyp umgehen konnte. Nun fast 20 Jahre und eine beeindruckende Filmografie später hat sie einen Skincare-Partner an ihrer Seite, der den Härtetest bestanden hat. Sie ist nicht nur das Gesicht der neuen Marke Skjur, sondern auch überzeugte Nutzerin der Gesichtspflege.

Die neue Beauty-Routine mit Überzeugungskraft

"Es war für mich nicht einfach, Skjur anfangs zu vertrauen", gibt Diane ganz offen zu. "Wenn es um meine Haut geht, mache ich eigentlich keine Kompromisse. Ich habe bisher die gleiche Pflege für Jahre oder sogar Jahrzehnte benutzt. Und nun meine bewährte Auswahl an Produkten zu wechseln, die für mich so lange funktioniert haben, war eine Herausforderung." Dennoch gab sie den neu entwickelten Produkten eine Chance.

Als wir nachfragen, womit Skjur sie schließlich überzeugt hat, sagt sie nur: "Es waren die Produkte." Und dann erteilt sie der Marke den absoluten Ritterschlag, den man einer Beauty-Brand verleihen kann, als sie sagt: "Ich habe sie direkt meiner Mama empfohlen. Ich habe sie Freundinnen und Kolleginnen weiterempfohlen."

Welche Hollywood-Kollegin denn noch die neue Pflegelinie verwendet, wollen wir wissen. Das könne sie uns zwar nicht verraten, aber dafür erzählt sie, dass sie auch schon einige Profis von ihren Lieblingsprodukten überzeugen konnte. Die Visagist:innen und Make-up-Artists am Set fragen schließlich nach, welche Pflege man privat verwendet und welche man gerne unter dem Make-up tragen würde, erklärt sie. "Das ist das größte Kompliment, das man selbst bekommen kann", oder in diesem Fall ihre Skincare-Routine bekommen hat, "wenn die Make-up-Artists am Set dich darum bitten, deine eigene Pflege mitzubringen, weil sie so gut funktioniert. Zum einen, weil sie die Haut beim Schminken beruhigt, aber auch, weil sie gut unterm Make-up aussieht."

Anzeige

Anzeige

Die Skincare-Routine von Diane Kruger

Wie sieht die Hautpflege-Routine, denn nun konkret aus, wollen wir wissen. "Die ist inzwischen einfacher geworden", fasst Diane knapp zusammen. Morgens reicht ihr eine feuchtigkeitsspendende Tagespflege und Augencreme, abends darf es dann eine reichhaltige Nachtcreme sein, aber mehr benötigt die Hollywood-Beauty auch schon nicht.

Eine reichhaltigere Nachtpflege und eine leichte Tagespflege sind für Diane Kruger ein Muss - derzeit setzt sie auf die Produkte von Skjur. © URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Sie räumt aber ein, dass dies nicht immer so war. Es hat wohl auch eine Zeit in ihrem Leben gegeben, wo sie weniger "nett" zu ihrer Haut war. Heute weiß sie, dass neben einer guten Pflege auch sanfte, gründliche Reinigung, viel Flüssigkeit, mehr Ruhezeiten und mehr "Zeit für mich" zu einer wirklich vollkommenen Beauty-Routine gehören. Deswegen gönnt sie sich hier und da auch mal ein Facial oder eine Massage. Vor allem aber achtet sie auf genügend Schlaf. "Umso älter ich werde, desto mehr verstehe ich, wie wichtig Schlaf ist."

Wie schafft sie das mit so einem vollen und vor allem internationalen Terminkalender, fragen wir nach. "Auf Reisen ist Kontinuität der Schlüssel zum Erfolg", erklärt sie uns. Ihre minimalistische Skincare-Palette hat sie deshalb immer dabei.

Im Clip: Nachtroutine im Beauty-Talk

Sie verzichtet weder morgens noch abends auf die tägliche Pflege. Die Augencreme fliegt sogar im Handgepäck mit, damit sie diese im Flugzeug nochmals auftragen kann. Außerdem hat sie immer Lippenpflege und Deotücher dabei, um sich schnell und easy frisch machen zu können.

Anzeige

Das Beauty-Geheimnis von Diane Kruger

Neben Augencreme, viel Schlaf, gelegentlichen Facials, einer festen Routine und Frischetüchern, was ist das Geheimnis, das schön macht?

"Heute, in meinem Alter weiß ich, dass Schönheit über gutes Aussehen hinausgeht", lautet Dianes Antwort. Es ist unerlässlich, sich zu pflegen, auf sich zu achten und sich in seiner Haut wohlfühlen zu lernen. „Schönheit ist auch ein Ritual und etwas, das man weitergeben kann. Wie ich meiner Tochter weitergebe, dass schön sein bedeutet, sich selbst zu mögen, sich selbst zu pflegen."