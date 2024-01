Fashion-Basics stylen: So kombinierst du deinen Pullover für coole Trend-Looks im Winter 2024

Der Winter ist nicht komplett ohne kuschelige Pullover, oder? Auch bei den Winter-Trends 2024 ist wieder für jede:n etwas dabei. Und natürlich gilt: egal welche Farbe, Form oder Materialien, Hauptsache er ist bequem und warm. Welche Pulli-Styles du jetzt auf keinen Fall verpassen darfst, liest du hier.

Anzeige

An alle Winterkuschler:innen und Fashionistas: diesen Winter wird es bequem. Nach wie vor ist Strick 2024 total im Trend. Zu Recht, denn was ist an kalten, verregneten Wintertagen schöner, als sich in seinen Strickpullover einzukuscheln? Aber auch abseits des Stricks gibt es in den kalten Jahreszeiten einiges zu entdecken. Mit den folgenden Trends bist du im Winter 2024 dabei garantiert ein echter Hingucker.

Du willst dringend eine neue Haarfarbe zu deiner Wintergarderobe? Diese Haarfarben werden 2024 Trend. Erfahre hier außerdem, wie du dazu den angesagten Scandi-Style im Alltag umsetzen kannst.

Pullover-Trend 1: Strick-Styles - das sind die Trends 2024 im Überblick

Stricken ist nur was für Omas? Ganz im Gegenteil! Seit Jahren ist dieser Trend auch in allen anderen Altersschichten angekommen und auch im Winter 2024 in buchstäblich allen Farben und Formen im Trend - das gilt für Pullover für Frauen und Männer.

Anzeige

Anzeige

Statement Strick

Schon lange ist die Zeit der rein einfarbigen Mode vorüber. Neben den klassischen Teilen in schwarz und weiß gehört ab jetzt auch mindestens ein Statement-Strick-Pullover in euren Schrank. Unter dem Begriff "Granny Look" könnt ihr also auf die verschiedensten Farbmuster und Prints setzen, oder einfach gleich den vererbten Strickpulli von Oma aus dem Schrank kramen. Wollt ihr direkt nachhaltig "shoppen", strick ihn euch also gern selbst. Rauten, wie häufig auf Pullundern zu finden, oder asymmetrische Muster und der angesagte Oversized-Look sind dabei ausdrücklich erwünscht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Warum nicht DIY-Mode? Als sich ständig neue Klamotten zu kaufen? Wir verraten euch warum Fast Fashion so fragwürdig ist.

Preppy Cardigans & Strick-Sets

Früher galten Strickjacken als eher prüde. Doch seit es sie auch in frischeren Varianten, wie mit Puffärmeln, auffälligen Blumenmustern oder gecropped gibt, sind sie voll in der Modewelt angekommen. Ziehst du außerdem eines der ebenfalls angesagten Tank Tops darunter, sind Cardigans perfekt für wechselhaftes Winterwetter. Ist es drinnen bei aufgedrehter Heizung zu warm, könnt ihr sie lässig umbinden. Oder du entscheidest dich direkt für eins der angesagten Strick-Sets à la Old-Money-Look.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Zopfstrick

Nicht nur Mützen ziert das schöne Strickmuster, auch bei Strickpullovern erfreut sich dieses Muster besonders im Winter 2024 wieder großer Beliebtheit. Noch dazu ist es super leicht zu stylen und mit einer Jeans und Cowboy Boots (ja, die sind auch im Trend) ein echter Hingucker. Sogar über Röcken und Kleidern macht sich der Kuschelpullover gut und wärmt obendrein. Funktion und Trend vereint - so mögen wir das.

Pullover-Trend 2: Streifen, Streifen, Streifen

Fans von Streifen aufgepasst: Der Winter wird eure Jahreszeit. Denn klassische Stripes werden in dieser Saison wieder überall zu sehen sein. Querstreifen in Schwarz und Weiß wirken hier besonders edel. Abgeschaut ist dieser Trend übrigens vom "French Chic", also der Französinnen, die es schon früher verstanden, die Streifen gekonnt in Szene zu setzen. Jetzt ist er auch bei uns ein Muss in jedem Kleiderschrank.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

In Kombination zu Jeans zu wird der Look etwas lässiger und super alltagstauglich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Apropos abschauen: Auch die klassischen Styles von Lady Diana sind heute aktuell. Wir verraten, wie man ihre Looks ganz easy nachahmen kann.

Pullover-Trend 3: Lochstrick

Schulterfreie Pullover und Sweater mit Cut-outs waren letzte und sind auch diese Saison wieder voll angesagt. Die heißen Lockstrick-Styles für Winter 2024 sind da nur die logische Weiterentwicklung des Trends. Nicht ganz so kuschelig, aber dafür haben wir ja die neuesten Mantel-Trends parat!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Pullover-Trend 4: Dopamine Dressing mit roten Pullis

Wer kennt es nicht: Der Winter kommt und wir werden müde und antriebslos. Mit dem Dopamine Style kannst du aber was dagegen tun. Darunter versteht man vor allem in dieser Saison Kleidung in knalligen Farben, die so unseren Dopaminausstoß anregen sollen und uns somit Glücksgefühle bescheren. Probiert es am besten gleich mal aus, denn ganz nebenbei seid ihr mit knalligen (Strick-) Pullovern in Trendfarben wie Rot auch noch perfekt für den Winter eingekleidet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Pullover-Trend 5: Der Kragen macht den Unterschied

U-Boot-, Polo- oder doch der klassische Rollkragen-Pullover? Auch wenn der Bubikragen mittlerweile als out gilt, bleiben noch mehr als genug Kragen übrig, die dafür absolut im Trend sind. Die Schlichtheit tritt im Winter 2024 durch schlichte Crew-Neck-Pullover vermehrt in den Vordergrund. Wer allerdings etwas mehr Eleganz mag, ist mit dem angesagten Polokragen gut beraten. Und was nach wie vor immer geht: der klassische Rolli, der sowohl für den heimischen Kuschelabend, als auch unter einem Blazer fürs Office zeitlos chic ist.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Lust auf Inspiration für ein passendes Winter-Make-up? Wir zeigen dir den Trend Cold-Girl-Make-up. Außerdem erfährst du hier, wie du modische und warme Strickkleider im Winter 2024 stylen kannst.