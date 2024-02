Das coolste Mode-Basics 2024: Mit diesen 9 Outfit-Ideen stylst du Socken super lässig

Ja, du hast richtig gelesen: Auch beim Mode-Basic Socken gibt es Trends und die müssen sich garantiert nicht in unseren Schuhen verstecken. Ob witzige Sprüche, eleganter Glitzer oder Rüschen - wir schlüpfen schon mal in die Highlights der Saison.

Wer morgens in die Wäscheschublade greift, sollte sich gut überlegen, auf welches Paar Socken die Wahl fällt. Natürlich sollen Strümpfe primär praktisch sein, wärmen und vor Druckstellen schützen, aber 2024 können sie mehr. Sie werden zum Fashion-Statement. Ob für einen lustigen Hingucker oder ein Glam-Update - diese Modelle sorgen für echte Eyecatcher-Momente.

1. Team Tennissocken

Während Sportsocken außerhalb vom Hartplatz lange Zeit ein Zeichen von schlechtem Geschmack waren, sind sie durch den Athleisure-Hype inzwischen super angesagt. Typisch für den weißen Klassiker ist der verstärkte Strick am Bein und die farblich abgesetzten Streifen. Sowohl über Leggings, als auch zu Jeans oder Shorts sehen die Modelle sportlich aus. In Kombination zu Kleidern oder Röcken gelingt damit ein modischer Stilbruch.

Im Clip: Der ultimative Socken-Check

2. Bunte Beinwärmer

Auf der Suche nach einem Stimmungs-Booster? Dann haben wir den perfekten Socken-Trend für dich: Farbenfrohe Modelle sorgen garantiert für gute Laune - bei dir und bei allen, die dir über den Weg laufen. Sowohl in schicken Pumps als auch in lässigen Sneakern oder Loafern sehen Socken in Trend-Nuancen wie Kirschrot und Pastellgelb einfach super aus.

3. Weiße Socken - vom No-Go zum Must-have

Sie sind dezent, aber fallen dennoch auf. Weiße Socken dürfen 2024 auf jeden Fall zu sehen sein. Ob sportlich zu Jeans und Sneakern oder ein wenig eleganter zu Ballerinas und Röcken. Auch Hailey Bieber und ihr Ehemann Justin sind Fans der früher als hässlich verschrienen Socken und beweisen, wie lässig man sie stylen kann.

4. Glitter to go

Wir lieben Glamour-Looks und deshalb dürfen natürlich auch glitzernde Modelle nicht fehlen. Egal, ob zur trendy Caprihose oder zum Cocktailkleid in dezentem Schwarz: Mit den funkelnden Details am Fuß wird jedes Outfit noch ein klein wenig spannender. Die schicken Strümpfe sind definitiv nicht nur was für feierliche Anlässen, sondern sorgen gerade im Alltag für ein easy Style-Upgrade.

5. It-Piece Kniestrumpf

Als Kinder haben wir Kniestrümpfe getragen, weil sie ganz einfach warm waren. In einigen Ländern gehören sie zur Schuluniform. Doch jetzt sind sie den Kinderschuhen entwachsen und werden von Fashion-Fans und Mode-Influencer:innen in Szene gesetzt. Sie dürfen zum Beispiel aus Stiefeln mit hohem Schaft hervorblitzen. Aber auch zu Loafern sehen sie cool aus, dann sollte Hose oder Rock allerdings nur bis zur Mitte der Oberschenkel reichen.

6. Granny-Style

Wenn du es etwas femininer und verspielter magst, sind Rüschen genau das richtige für dich. Die Socken im angesagten Granny-Trend reichen meist bis zum Knöchel und bieten vor allem zu derberen Plateau-Loafern einen coolen Kontrast. Wer den lieblichen Look durchziehen möchte, kombiniert Rüschen-Söckchen zu Ballerinas à la Old-Money-Look. Hier kannst du gern in einer Farbfamilie bleiben.

7. Transparenz-Trend

Durchsichtige Netzstoffe, wie Mesh oder Nylon sind nach wie vor präsent in der Mode, jetzt auch bei Socken! Von schlichtem Schwarz über gestreift bis zu dezenten Mustern wie Punkten, Herzen oder Sternen - dieser Trend passt vor allem zu eleganteren Schuh-Modellen. Pumps, Brogues und Mary Janes sind die perfekten Styling-Partner.

8. Muster-Socken: Von wegen kleinkariert!

Nicht nur auf transparenten Stoffen sind abwechslungsreiche Designs diese Saison angesagt. Auch die klassische Strick-Variante sieht dank extravaganter Prints besonders cool aus. Und dabei muss gar nicht der gesamte Strumpf damit bedruckt sein. Ein kleines Detail an der Seite vom Knöchel reicht als Hingucker.

9. Statement-Socken

Die Range bei den Socken mit Sprüchen reicht vom Standard-Motto bis zum politischen Quote. Egal ob man sich für Girl Boss oder Equality entscheidet, wer auf Lesbarkeit Wert legt, schlüpft in weiße Modelle mit schwarzer oder bunter Schrift. Vor allem Sneaker sehen zu diesem Look richtig lässig aus.

Qualität, Größe, Preis - worauf muss ich beim Kauf achten?

Sie gehören zur wichtigsten Shopping-Nebensache der Welt: Socken und Strümpfe. Und auch, wenn wir meist ungern viel Geld für sie ausgeben, lohnen sich hochwertige Modelle. Zum einen sind diese langlebiger, zum anderen sind sie besser für deine Füße. Atmungsaktive Materialien wie Baumwolle oder Merinowolle sorgen für mehr Durchlässigkeit, damit du nicht anfängst, zu schwitzen. Eine Verstärkung an Ferse und Spitze verspricht eine längere Haltbarkeit, damit du dir nicht jede Saison neue Paare kaufen musst.

Die richtige Größe ist beim Kauf ebenfalls entscheidend. Natürlich orientieren wir uns hier an unserer Schuhgröße. Wenn du jedoch zwischen zwei Nummern schwankst, solltest du dich für die kleinere entscheiden. Zu viel Stoff und es kann unangenehm scheuern am Fuß. Gleichzeitig ist es wichtig, dass dich die Socken gerade an den Waden nicht einschnüren. Beachtest du diese Tipps, haut dein Strumpf-Style garantiert alle von den Socken!