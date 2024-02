Winter-Trend 2024: Strickkleider - so cool trägst du die cozy Looks in der kalten Jahreszeit!

Warm und gemütlich, dabei trotzdem stylish. Diesen Wunsch erfüllt uns die aktuelle Wintermode mit Strickkleidern, die gleichzeitig schick und cozy aussehen! Wir zeigen dir, wie man den Klassiker elegant in Szene setzt.

Strick-Dress im Oversized-Look

Diese lässige Variante zeichnet sich durch einen lockeren, großzügigen Schnitt aus, der nicht nur äußerst bequem ist, sondern auch stilsicher wirkt. Ein Oversized-Strickkleid bietet viel Bewegungsfreiheit, hält wunderbar warm und passt perfekt zum minimalistischen Scandi-Trend. Ein breiter Gürtel in der Taille verleiht dem Look Raffinesse und verhindert, dass das Kleid zu voluminös wirkt. Optisch werden dadurch zudem die Beine verlängert. Dazu passen kniehohe Stiefel oder Ankle Boots und Accessoires wie eine schicke Designer-Tasche und Statement-Schmuck.

An besonders kalten Tagen kann man auch Leggings oder eng geschnittene Hosen darunter anziehen. Das hält nicht nur kuschelig warm, sondern verleiht dem Oversized-Strickkleid eine moderne Note. Die Farbpalette reicht von klassischem Schwarz über Grau und Beige bis hin zu Bordeauxrot oder Dunkelgrün. Du kannst je nach Stimmung und Anlass wählen, was dir am besten gefällt und zu dir passt.

Setz deine Kurven mit Knitwear in Szene

Strickkleider sind auch für kurvige Frauen eine großartige Option, um im Winter stilvoll und bequem gekleidet zu sein. Sie schmeicheln der Figur und betonen ihre Vorzüge. Ein Strickkleid für den curvy Körpertyp sollte idealerweise tailliert sein, um die natürlichen Kurven gekonnt zu inszenieren. Optimal geeignet sind Modelle, die an der Taille eng anliegen und zum Saum hin leicht ausgestellt sind. Ein Wickel-Dress oder A-Linien-Kleid mit einem Gürtel sind eine gute Wahl bei einer Sanduhrfigur. Dazu passt ein taillierte Blazer oder eine kurze Jeansjacke.

Ein knielanges Knit Dress ist vielseitig und eignet sich gut für den Alltag, ein langes ist eher eine elegante Option für besondere Anlässe, wie Weihnachten und Silvester. Stiefeletten mit Blickfang-Effekt oder kniehohe Stiefel vervollständigen das Outfit. Farblich kann man ruhig mutig sein und mit verschiedenen Nuancen experimentieren. Dunkle Farben machen schlank, kräftige Farben oder Muster können großartig aussehen und strahlen Selbstbewusstsein aus.

Strickkleid im Winter-Design

Diese Kleider zeichnen sich durch ihre winterlichen Farben und Muster aus. Typische Winterfarben wie Dunkelblau, Bordeauxrot, Tannengrün und Schwarz verleihen dem Look eine festliche Note, die nicht nur perfekt zur weihnachtlichen Stimmung, sondern auch zum winterlichen Ambiente passt. Das Besondere an Knit Dresses im Winter-Design sind die aufwändigen Strick-Stile. Von Norweger-Muster über Zopfmuster bis hin zu Jacquard-Strick - diese Kleider sind reich an Details und damit perfekt für elegante und gemütliche Weihnachts-Outfits und Winter-Looks geeignet.

Zudem sind meist auch die Ärmel länger und der Ausschnitt höher. Dies sorgt zusätzlich für Wärme und schützt dich vor eisigen Temperaturen. Mit einem warmen Schal, Daunenjacke und UGG Boots bist du damit auch perfekt für die Silvesternacht ausgerüstet!

So stylst du den Maschen-Trend in Job & Alltag

Strickkleider sind nicht nur hervorragend geeignet, um dich in deiner Freizeit winterlich warm zu kleiden. Auch fürs Büro können sie ein tolles Outfit ergeben. In der Regel zeichnen sich die Kleider für den Berufsalltag durch ihr schlichtes und unaufdringliches Design aus, wodurch sie sich äußerst mühelos in verschiedene Outfits integrieren lassen. Bürotaugliche Kleider sollten mindestens bis zum Knie gehen und nicht zu figurbetont sein.

Vermeide tiefe Ausschnitte und setze eher auf klassische Ausschnitte wie Rundhals oder Rollkragen. Neutrale Farbtöne sind leichter zu kombinieren. Verwende hochwertige Materialien wie Merinowolle, Kaschmir oder Baumwolle. Diese bieten nicht nur Tragekomfort, sondern verleihen dem Kleid auch eine edle Optik. Mit den richtigen Accessoires, wie einem Gürtel, einer langen Halskette oder einem Blazer kannst du dein Büro-Outfit abends auch direkt fürs Dinner-Date upgraden.

Schick in Strick? Diese Accessoires und It-Pieces machen den Look modern!

Passende Jacken, Mänteln und Westen können dem Strick-Outfit den letzten Schliff geben. Ein klassischer Wollmantel passt hervorragend zu deinem Strickkleid. Wähle eine Farbe, die gut zum Kleid passt, und achte auf eine harmonische Längenabstimmung. Ein taillierter Mantel kann die Silhouette betonen und das Outfit abrunden.