GNTM-2024-Kandidatin Grace: Nach dem Umstyling begeistert sie in diesem Jumpsuit von Kaviar Gauche

Die lässigen Hochzeits-Looks des Berliner Labels Kaviar Gauche stehen in Folge 6 beim Entscheidungs-Walk im futuristischen Auditorio de Tenerife im Mittelpunkt. Besonders cool: das Braut-Outfit von GNTM-2024-Kandidatin Grace. Im kurzen Einteiler mit langer Schleppe schreitet sie selbstbewusst über die Stufen des Laufstegs.

Anzeige

Die 19. Staffel von "Germany's Next Topmodel" siehst du ab dem 15. Februar immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Anzeige

Anzeige

Außergewöhnliche Brautmode vor traumhafter Kulisse bei GNTM 2024

Nach dem Umstyling wird es für die Kandidatinnen und Kandidaten von "Germany’s Next Topmodel" 2024 ernst: Ein glamouröser Walk in der modernen Brautmode des Berliner Modelabels Kaviar Gauche steht an. Und genauso exquisit wie die Bridal-Couture ist auch der Runway im futuristischen Auditorio de Tenerife: In U-Form schlängelt er sich über die großen Treppenanlagen vor dem Konzertsaal. Passend zum Brautthema ist der Laufsteg in Schwarz mit weißen Rändern gehalten und bietet vor traumhafter Kulisse einen großartigen Kontrast zur weißen Brautmode.

Du willst eine moderne Hochzeit? Dann probiere es mit diesen Accessoires für die Hochzeit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Topmodel-Anwärterin Grace im coolen Bridal-Outfit

Alle GNTM-Kandidat:innen tragen moderne All-White-Looks, die mit der klassischen Braut- und Bräutigam-Kleidung wenig gemeinsam haben: Vom Jumpsuit über wehende Schleppen bis zur Bermuda-Shorts ist alles vertreten.

Anzeige

Besonders cool und doch romantisch ist der Bridal-Look von GNTM-Kandidatin Grace: Sie trägt einen kurzen Jumpsuit mit raffiniert drapiertem Element im Oberteil in Form einer Schleife, was dem Outfit den Namen "Bowerall" verpasst - eine Wortschöpfung aus Bow (Schleife) und Overall. Zum außergewöhnlichen Onesie trägt sie passend einen opulenten Over-The-Sky-Rock, den sie als lange Schleppe hinter sich herzieht. Dezenter Schmuck und Riemchen-Sandaletten komplettieren den Look. Die perfekte Kombination für eine unvergessliche Sommerhochzeit!

Du willst Fotos wie die GNTM-Kandidat:innen machen? Kein Problem, wir haben fünf Foto-Tricks für dich.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

GNTM 2024: Kaviar Gauche ist Runway-Ausstatter auf Teneriffa

Das Berliner Modelabel der beiden Designerinnen Alexandra Fischer-Roehler und Johanna Kühl ist bekannt für seine luxuriösen und modernen Braut- und Abendkleider. Ihre Kollektionen zeichnen sich durch schlichte Eleganz, anmutiges Design und dem geschickten Spiel mit Kontrasten aus. Wie keine anderen Designer:innen stehen sie für "modern Glamour made in Germany". Zu den zahlreichen Anhänger:innen des Labels gehören namhafte Fans wie Heike Makatsch, Florence Welch oder Rosie Huntington-Whiteley.

Seit 2009 kreiert Kaviar Gauche jährlich eine neue Brautmoden-Kollektion - die Kaviar Gauche Bridal-Couture. Der Bowerall-Short in Kombination mit dem Over-The-Sky-Rock ist Teil der Bridal-Couture 2021 aus der Kollektion "Cloud No. 9". Sie ist inspiriert vom Gefühl, auf Wolke 9 zu schweben, die in der englischen Redewendung metaphorisch für Glückseligkeit und einen Ort der Freude steht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Im Clip: Leni Klum läuft bei ihrem ersten Laufsteg-Job für Kaviar Gauche

Auch interessant: GNTM-Kandidatin Jana ist jetzt blond! Wie deine Haare trotz Bleach Wash gesund bleiben, erfährst du hier. Auch GNTM-Kandidatin Alexandra hat einen neuen Look und überrascht mit roter Mähne! Lies hier mehr dazu. Zusätzlich zeigen wir dir die schönsten Bräute in Kaviar Gauche - mit dabei ist auch eine GNTM-Kandidatin. Und: GNTM-2024-Kandidatin Grace im Satin-BH - so cool und verführerisch stylst du Bralettes.