Wir lieben Bob. In allen Variationen. Der Klassiker verblüfft uns immer wieder, denn es gibt nahezu unzählige Arten, ihn zu tragen. The Next Big Name im Bob Game: Gelly Bob. Stars wie Hailey Bieber, Lily Allen und Caro Daur tragen den Trend-Bob für den Herbst 2023 schon!

Gelly Bob: Die Trendfrisur für den Herbst 2023

Wir wissen: Der Bob gehört zu den beliebtesten Frisuren ever. Weil er zu fast jeder Gesichtsform und Haarstruktur passt. Er ist wie ein Frisurenchamäleon und erfindet sich ständig neu. Die Namensfindung um Bob-Variationen begeistert uns ebenfalls nachhaltig. Wir denken an den Blunt Bob, Italian Bob, Long Bob oder den Lady Diana Bob. Im Herbst 2023 zeichnet sich jetzt schon ein neuer Trend klar ab: der Gelly Bob. Hailey Bieber, Lily Allen und Caro Daur tragen den Style schon. Und auch Lena Meyer-Landrut setzt auf den neuen Bob.

Im Clip: Neue Gerüchte um Hailey und Justin Bieber

Was ist ein Gelly Bob?

Das Geheimnis um den Trend-Bob ist eigentlich schnell gelüftet: ein Bob mittlerer Länge, der mit Gel in Form gebracht wird. Der Wet-Look sieht edel aus und ist außerdem richtig praktisch: Regen und Wind können (vorausgesetzt, ihr habt das richtige Stylingprodukt gewählt) ihm wenig anhaben und auch an Bad Hair Days kann der Gelly Bob eine absolute Rettung sein.

Hailey Bieber und Lily Allen mögen's sleek

Auch zu feinen Haaren passt der Gelly Bob ideal: Hailey Bieber ist der beste Beweis. Sie macht übrigens gerade nicht nur mit einer neuen Trendfrisur, sondern auch mit einer ganz neuen Haarfarbe Schlagzeilen: Cinnamon Cookie Butter.

Auch Lily Allen trägt jetzt den Gelly Bob - sowohl im Alltag als auch auf dem Red Carpet, wie sie uns auf Instagram zeigt. Der Sleek Bob ist minimalistisch und glamourös - eine ideale Mischung für Hollywood-Stars. Und für uns natürlich auch.

Influencer-Königin Caro Daur macht natürlich auch mit. Als absolute Anhängerin des Sleek Looks beweist sie, dass auch ein Long Bob den Gelly-Trend mitmachen kann. Und auch Lena Meyer-Landrut hat den praktischen Look für sich entdeckt.

Das braucht ihr fürs Styling

Good news: Der Gelly Bob braucht nicht viel. Ein feinzinkiger Kamm und ganz klassisches Wet Gel genügen ihm, um seine Form zu finden. Das Wet Gel nicht überdosieren, hier reicht eine erbsengroße Menge für die mittlere Bob-Länge. Einfach einen Kleks in die Hände geben, auf Fingerspitzen und Handflächen verteilen, in die Haare streichen und mit dem feinen Kamm gut verteilen und in Form kämmen.