"Zimtkekshaare": Hailey Bieber trägt im Herbst 2023 DIE neue Haarfarbe

It-Girl und Trendsetterin Hailey Bieber hat den super soften Haarfarbentrend "Cinnamon Cookie Butter Hair" ausgerufen. Was das ist und was beim Färben beachtet werden muss, verraten wir hier…

Hailey Biebers Haarfarbe setzt den Herbsttrend 2023

Hailey Bieber hat bei einem Spaziergang in New York mit Hubbie Justin mal nebenbei und ganz ohne Pumpkin Spice Latte den Herbst eingeläutet: nämlich durch ihre super soften "Zimtkekshaare" oder auf Englisch "Cinnamon Cookie Butter Hair". Ihre Bob-Frisur wurde von Starfriseur Matt Rez farblich aufgefrischt - und prompt wurde der heißeste Haartrend für den Herbst geboren.

Ihre vorherige mittelbraune Haarfarbe mit goldenen Strähnen wurde frisch in ein dunkles "Bronde" mit warmen, zimtfarbenen Highlights gefärbt. Getreu seiner Zimtkeksteig-Inspiration kann der Farbton je nach Lichtverhältnissen leicht rötlich oder goldbraun wirken. Na, wenn das nicht Lust auf cozy autumn macht, wissen wir auch nicht weiter.

Wichtig bei dem Look ist es, die blonden Highlights wie zufällig aufzupinseln - so wie bei der Free-Hand-Technik Balayage oder der AirTouch-Technik - und die meiste Helligkeit in die Spitzen und ums Gesicht zu geben. Und auch, dass der Blondton nur wenige Nuancen heller ist und eben sehr warm, damit man nicht den Stinktier-Look mit klobigen Strähnen risikiert, sondern alles natürlich und flowy bliebt.

Die neue Haarfarbe paarte Hailey übrigens mit einem ihrer derzeitigen Lieblings-Make-ups, dem frischen und natürlichen "Strawberry"-Make-up, das auf Pinktöne und glowy Skin setzt.