Highlight der Mailand Fashion Week: Topmodel Claudia Schiffer läuft für Versace

Neben den kommenden Frühjahrs-/Sommertrends, überrascht Versace auf der Mailänder Fashion Week 2024 mit einer Ikone auf dem Laufsteg: Claudia Schiffer kehrt zurück und bezaubert alle!

Von Claudia Schiffer, zu Barbie und zurück

Versace und Claudia Schiffer sind nicht voneinander zu trennen. Dank des Labels, bzw. seines Schöpfers Gianni Versace, schaffte sie den Sprung vom Model zum internationalen Supermodel. Fortan war sie also untrennbar mit der Marke verbunden.

Nachdem sich das deutsche Model allerdings das letzte Mal zum 20. Todestag des legendären Designers mit ihren 90er-Kolleginnen Naomi Campbell, Carla Bruni, Cindy Crawford und Helena Christensen auf einem Laufsteg zeigte, wurde es dahingehend ruhiger um sie.

Zuletzt durften wir uns aber mit Margot Robbie an ihre ikonischen Outfits erinnern. So trug die Schauspielerin z.B. bei der Premiere ihres Megaerfolgs "Barbie" in Sydney gleich zwei Outfits, die von Claudia Schiffers Zeit bei Versace inspiriert waren.

Zum einen das wunderschöne, natürlich rosafarbene, Korsagenkleid in Kettenhemd-Optik, in dem Schiffer bereits im Jahr 1994 glänzte.

Zum anderen trug Robbie am selben Tag ein weiteres Outfit inspiriert von Versace/Claudia Schiffer: Einen kurzen Minirock, der metallisch schimmerte, zu einem Wollpullover.

Wie ihr den Megatrend Barbiecore selbst nachstylen könnt, haben wir euch ebenfalls verraten.

Comeback: Claudia Schiffer in atemberaubenden Versace-Kleid

Jetzt zeigte das Supermodel, dass sie es auch heute noch drauf hat, mit dem Überraschungsauftritt auf der Mailänder Fashion Week. Übrigens, nicht die einzige Überraschung. Bei Diesel stellte man sich die Frage: Ist dieses Modell Bella Hadid?

Als krönender Abschluss schwebte nun "Klooodia", wie sie Mentor Karl Lagerfeld rief, mit ihren 53 Jahren genauso hinreißend, wie zu Beginn ihrer Karriere, in einem bodenlangen grün-silbernen Schachbrettkleid über den Laufsteg und machte damit die Show der Frühjahr-/Sommerkollektion 2024 von Versace perfekt.

Diesen Auftritt haben wir vermutlich auch der Freundschaft des Stars, mit Donatella Versace zu verdanken. Sie verbindet bereits seit 30 Jahren ein enges, freundschaftliches Band. Da wird Claudia Schiffer sicherlich nicht lang überlegt haben, als die Chefin des Modelabels sie gefragt hat, ob sie die Show auf dem Runway abschließen möchte. Noch dazu in einem so wunderbaren Kleid.

Du bist eine Versace-Ikone, durch und durch [...] Donatella Versace , 2023

Die Versace Frühjahrs-Show 2024

Doch der Abschluss mit Claudia Schiffer war nur das i-Tüpfelchen einer grandiosen Show: Zuvor durften wir zahlreiche Looks bewundern, die schon bald einen Hype auslösen könnten. Neonpastell, Sixties-Kleider, Erinnerungen an Barbieland und Kurzarmhemden für Männer wurden gezeigt - alles Trends, die wir jetzt schon großartig finden. Alltagstauglich allemal und die perfekte Einstimmung auf den farbenfrohen Frühling, nach einem kalten Winter. Hier entdeckt bestimmt jede:r ein passendes Trend-Piece.

Wir freuen uns jedenfalls riesig über dieses Comeback, aber auch über die pastellig-knalligen Trends, die uns im Frühjahr 2024 erwarten werden.