Librariancore-Trend: Bella Hadid erklärt die Bibliothekarin zur Stilikone 2024

Gedeckte Farben, klassische Schnitte, die Brille auf der Nase und das Buch in der Hand: Diesem typischen Bild einer Bibliothekarin wird im Winter 2023/2024 einen modernen und coolen Touch verpasst, und schon haben wir den Librariancore! Bella Hadid ist Fan - und es braucht nur wenige Key-Pieces für den coolen Look.

Librariancore verwandelt die Bibliothekarin in eine Stilikone 2024

Der Begriff "Librariancore" leitet sich von dem englischen Wort für Bibliothekarin, also "librarian" ab, dass sich mit dem englischen Wort für Kern, core, verbindet. Es ist also die Essenz der Bibliothekarinnen. Denn deren (zugegeben klischeehafter) Kleidungsstil dient als Inspiration für Librariancore, allerdings mit einer coolen, modernen und oft auch sexy Umsetzung.

Die Vorstellung einer Bibliothekarin, wie wir sie aus Filmen und Büchern kennen, ist meist nicht sehr schmeichelhaft: Gedeckte Farben, klassische Schnitte, blickdichte Strumpfhosen, flache Schuhe und eine dicke Brille auf der Nase zeichnen das Bild einer grauen Maus.

Doch in diesem Winter wird aus der grauen Maus eine echte Stilikone, indem die klassischen Pieces mit femininen Silhouetten, moderne Details und einem subtilen Sexappeal kombiniert werden.

Die knielange Rock wird ultrakurz oder durchsichtig, die Bluse ist ein paar Knöpfe mehr geöffnet und der Blick durch die Brillengläser wirkt nicht mehr zerstreut, sondern verführerisch.

So wie bei Bella Hadid, die mit einem eng anliegenden Hemdkleid, schwarzer Hose, schwarzen Stiefeln einer dicken Brille und leicht zerzaustem Haar den Librariancore für sich entdeckt hat. Wenn es mal nicht ganz so heiß sein soll, setzt Bella auf einzelne Elemente der Bibliothekarin - wie einen knielangen Rock und Brille zum sportlichen Sweatshirt und coolen Sleek Hair. Zack - gleicher Stil, komplett anderer Look!

Luxuslabel Miu Miu hat den Librariancore maßgeblich geprägt

Das Luxuslabel Miu Miu hat bereits im Frühjahr letzten Jahres bei der Präsentation der Herbst/Winter-Kollektion 2023/24 auf Librariancore gesetzt und den Trend damit maßgeblich geprägt.

Cardigans und Wollpullover in gedeckten Farben kontrastierten mit durchsichtigen (Micro-)Röcken, glitzernden Slips, spitzen Kitten Heels, ungekämmten Haaren, hochgezogenen Tights und einem leicht verwirrten Ausdruck. Und natürlich der obligatorischen Tasche unter dem Arm und der Brille auf der Nase.

Librariancore: Das sind die Key-Pieces des Bibliothekarinnen-Styles

Der Librariancore ist super easy nachzustylen, denn neben einigen Kleidungsstücken, die du wahrscheinlich schon in deinem Kleiderschrank hast, sind es die kleinen Details und Accessoires, die den Look definieren. Das sind die Key-Pieces:

klassisch geschnittener Cardigan oder Pullunder in gedeckten Farben wie beige, braun oder grau, oder mit Karomuster

knielanger Bleistiftrock mit Karo oder Nadelstreifen und farbige Strumpfhose

spitze Kitten Heels mit Riemchen

geräumige Aktentasche

Lesebrille, oval oder eckig, mit Schildpattgestell oder rahmenlos. Die schmale Brille kann auch ohne Korrekturgläser getragen werden.

Messy Hair: Die zerstreute Bibliothekarin hat kein Interesse an aufwendigem Frisieren: kurze Haare, ein einfacher Pferdeschwanz oder ein unkomplizierter Seitenscheitel machen den Look perfekt.

