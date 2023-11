Einer für alles: Diese Trend-Stiefel braucht ihr im Herbst 2023 und sie passen zu fast jedem Outfit

Stiefel? Lieben wir. Schwarz? Lieben wir. Was liegt also näher als schwarze Stiefel für den Herbst? Der Schuh-Allrounder ist perfekt für jedes Wetter, vom goldenen Herbst bis zum schmuddeligen Grau-in-Grau. Welche schwarzen Stiefel in diesem Herbst angesagt sind, erfahrt ihr hier.

Darum sind schwarze Stiefel ein Must-have im Herbst 2023

Der Herbst ist fast so wie der April: Von warmen Sommertagen bis Dauerregen und Hagelschauern ist alles möglich. Da sind weiße Sneaker oder helle Wildlederboots nicht gerade die beste Lösung, denn nach einem Fehltritt in die Pfütze ist es vorbei mit der strahlenden Farbe. Wir brauchen also robuste Stiefel, die den Herbstkapriolen trotzen und dennoch cool aussehen.

Schwarze Stiefel sind da der perfekte Begleiter für den Herbst: Ein glattes, dunkles Leder lässt Schmutz und Feuchtigkeit keine Chance, die Füße sind warm eingepackt und die Kombinationsmöglichkeiten sind grenzenlos. Schwarze Stiefel passen zum Minirock oder Shorts mit Strumpfhose genauso gut wie zum Midirock, zum Slipdress oder zur Mom-Jeans.

Diese Stiefel-Modelle sind im Herbst 2023 angesagt

Bikerboots, Stiefel mit Absatz, Cowboyboots oder Overknees, die Vielfalt an schwarzen Stiefeln ist groß. Besonders angesagt sind robuste, hohe Stiefel mit dicker Sohle, oder auch Bikerboots in unterschiedlicher Höhe. Aber auch die eleganten Stiefel mit Absatz, von Lackleder mit Stiletto-Absatz bis Westernstil, sind heiß begehrt. In diesem Herbst gilt: Hauptsache schwarz!

Auch Leni Klum liebt schwarze Stiefel

Auch Leni Klum, Tochter von Topmodel Heidi Klum und selbst ebenfalls ein gefragtes Model, ist ein Fan der angesagten Stiefel. Bei der Präsentation der neuen Intimissimi-Kollektion im Oktober trägt sie zu einem durchsichtigen, schwarzen Kleid über schwarzer Spitzenwäsche, hohe, schwarze Stiefel.