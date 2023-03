Mach mal halblang! Das sind die schönsten Schnitte für schulterlanges Haar

Whohoo, der meteorologische Frühlingsanfang kommt näher: Am 20. März ist es endlich so weit! Der perfekte Zeitpunkt für eine optische Veränderung, oder? Wir zeigen euch die angesagtesten Frisuren für mittellange Haare, die den Frühling und Sommer 2023 noch schöner machen.

Anzeige

Im Clip: Mittellange Haare bei den Stars

Sydney Sweeney, Anna Ermakova oder Lucy Hale- Wir zeigen euch, wie die Stars ihre mittellangen Haare stylen.

Anzeige

Anzeige

Trendfrisur für mittellanges Haar: Stufenschnitt

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ob kurzes, langes oder eben mittellanges Haar: Der Stufenschnitt ist ein klassischer Hairstyle, der jede Haarlänge etwas aufregender macht und sowohl Struktur als auch Volumen verleiht. Besonders dicke, mittellange Haare werden durch diese Frisur aufgelockert, sodass mehr Dynamik und Sprungkraft entstehen. Zudem eignet sich der Stufenschnitt perfekt für alle, die ihre Haare wachsen lassen möchten – an der Länge etwas wegzunehmen, ist nämlich nicht nötig. Mit lockeren Beach Waves kommt der Haircut im offenen Haar besonders gut zur Geltung, aber auch als Pferdeschwanz oder Bun gestylt, lockern ein paar herausgezogene und ins Gesicht fallende Stufen die Frisur sofort auf.

Lust auf eine große Veränderung? Dann haben wir hier für euch die 7 angesagtesten Kurzhaarfrisuren für den Frühling & den Sommer 2023. Hast du Lust auf eine Typveränderung? Von Locken, Pony, Kurzhaarschnitt und Co.. Wir verraten dir, welcher Look zu dir passt.

Akkurater Schnitt: Blunt Cut für schulterlanges Haar

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Mindestens genauso aufregend wie ein Stufenschnitt ist das komplette Gegenteil: Der Blunt Cut ist streng und geradlinig auf eine Länge geschnitten. Der Haircut, den man üblicherweise bei Bob-Frisuren wahrnimmt, lässt sich aber easy auf jede Haarlänge übertragen. Dabei gilt allerdings: Je kürzer man den Blunt Cut schneidet, desto voluminöser wird er. Der Look wirkt sehr chic, stilvoll und zeitlos und lässt sich vielfältig stylen – vom Sleek-Look bis hin zur Locken-Frisur.

In der Beauty- und Fashion-Welt ist alles erlaubt – und das lassen wir uns nicht zweimal sagen! Deswegen schneiden wir unsere Haare für eine trendige Bob-Frisur nicht gleich ab, sondern verlängern sie einfach und tragen unseren Alltime-Favourite, den Long Bob. Die üblicherweise kinn- oder schulterlange Bob-Frisur sieht mit der Haarlänge nämlich genauso cool aus. Ob mit Pony, Stufen, Seiten- oder Mittelscheitel – mit dem Long Bob ist alles möglich. In eleganten Wellen kommt der Schnitt am besten zur Geltung.

Anzeige

Shag Cut mit Fringe für mittellange Haare

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Der Retro-Haarschnitt aus den 70ern ist zurück, und das noch lässiger und legerer als zuvor. Der Shag, manchmal auch Shaggy Cut, ist ein stark durchgestufter Schnitt, der von Stars wie Goldie Hawn und Mick Jagger getragen wurde. Der Style wirkt rockig, weil die Stufen fransig und ungleichmäßig geschnitten werden. Shag und Wellen plus Pony sind die perfekte Kombination für den bevorstehenden Frühling.

Mittellange Haare als Mullet

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Ein weiterer Style aus der Vergangenheit hat es zurück aus der Versenkung ins Rampenlicht geschafft: der Mullet oder auch Vokuhila („vorne kurz, hinten lang“). Sein Comeback hatte der Style mitten in der Corona-Pandemie. Die Serie Tiger King und der extravagante Style des Hauptdarstellers Joe Exotic, der selbst einen platinblonden Mullet trägt, haben ihren Teil dazu beigetragen. Mittlerweile hat der Unisex-Haircut aber ein modernes Update bekommen: Weniger krasse Stufen machen den Vokuhila auch alltags- und bürotauglich, seinen besonderen Edge hat der rebellische Schnitt aber trotzdem nicht verloren.

Anzeige

Anzeige

DIY-Haarschnitt: Wolf Cut

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Angefangen hat alles mit TikTok und Billie Eilish, die einen blonden Wolf Cut auf Instagram präsentiert hat. Fans und Beauty-Junkies waren sofort begeistert von dem Haarschnitt, der Elemente von Shag und Mullet kombiniert. Das Beste: Den Wolf Cut können wir uns relativ einfach und schnell selbst schneiden. Dazu die Haare einfach zu einem Zopf zusammenbinden und bis zur gewünschten Länge abschneiden. Nun hat man die Grundlänge. Jetzt erneut einen Zopf binden, die untere Haarpartie aber auslassen und die Haare wieder kürzen. Dies wiederholt man insgesamt drei- bis viermal. Alternativ ist es auch möglich, einen Zopf mit mehreren Haargummis zu dreiteilen und auf einmal zu schneiden. Beim Nachbessern kann am Ende ein Freund oder eine Freundin helfen.