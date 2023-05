Make-up im Sommer 2023: Ob Lippenstifte oder Lip Gloss - dunkle Farben sind im Trend

Der Sommer kommt und wir sind bereit für coole Styles und Trendfarben! Das knallige Y2K-Outfit für die Party steht, der Wolf Cut sitzt, fehlt nur noch das Beauty-Highlight der Saison: Dark Lips! Damit der Sommer auch in Fragen Make-up perfekt wird, verraten wir euch, mit welchen dunklen Lippenstiften ihr 2023 im Trend liegt.

Anzeige

Make-up-Tipp: So hält der Lippenstift besser

Anzeige

Anzeige

#1: Samtiges Bordeaux: Wine Stained Lips

Dunkelrote Lippen sind einfach immer ein Hingucker und ganz schön verführerisch. Kein Wunder also, dass dieses Frühjahr samtiges Bordeaux ganz oben auf der Trendliste für ein elegantes Lippen Make-up steht! Zugegeben, der kräftige Farbton ist nichts für den legeren Alltagslook im Büro, aber wer für seinen Samstag Abend mit den Freundinnen oder bei einem romantischen Date den Extraboost an Female Power möchte, sollte definitiv auf einen dunklen Bordeauxton setzen. Wir lieben den klassischen Look von dunkelroten Lippen und tragen ihn sowohl shiny mit Lipgloss oder elegant als matten Lippenstift. Wie der Look gelingt zeigt Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley mit ihren gehypten Wine Stained Lips.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

#2: Blurred Lips in dunklen Tönen

Spätestens seit dem Hype um den Look von Wednesday Addams können wir nicht mehr genug davon bekommen: Blurred Lips. Dieser mystische Gothlook ist 2023 super angesagt und total im Trend. Er lässt euer Make-up superlässig wirken und ist gleichzeitig einfach und schnell zu stylen. Für die Blurred Lips tragt ihr einfach einen sehr dunklen Lippenstift unregelmäßig und sparsam auf eure Lippen auf. Der Look funktioniert sowohl matt als auch mit Lipgloss. Chef Make-up Designer Tara McDonald hat glücklicherweise verraten, welchen Lippenstift sie für das Styling von Jenna Ortega für ihre Rolle als Wednesday Addams verwendet hat und wir wollen dieses Geheimnis natürlich mit euch teilen: Den Lipliner von MAC Cosmetics in der Farbe "Nightmoth". Wer die perfekten Blurred Lips in dunklen Tönen will, sollte vorher aber unbedingt ein Lippenpeeling nutzen, um kleine Hautschüppchen und Unebenheiten zu entfernen. Dadurch hält nicht nur die Farbe besser an den Lippen, ihr pflegt sie und euer Look wird perfektioniert. Hausmittel für spröde Lippen können schnell Abhilfe schaffen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

#3: Dark Lip Bloss

Die Lippen pflegen und gleichzeitig noch hinreißend aussehen? Kein Problem! Mit dem Make-up Trend "Lip Bloss" gelingt beides in einem - Care und Beauty. Dahinter steckt die Verbindung von pflegendem Balm und glänzendem Gloss - eben Lip Bloss! Stars wie Hailey Bieber oder Kylie Jenner haben den Lipgloss zurück auf unsere Lippen gebracht und wir sind begeistert, dass wir jetzt unsere Lippen auch noch mit einer Extraportion Pflege versorgen. Perfekt für gepflegte, dunkle Lippen ist der "Dark Honey" von Clinique oder der "Phantom Volumizing Glossy Balm" von Hourglass in der Farbe "Lure". Die farbige Variante von Lippenbalsam bietet Soforthilfe gegen trockene und spröde Lippen und zaubert gleichzeitig Farbe ins Gesicht. Ein weiterer Bonus: Lip Bloss lässt sich schnell und einfach auch ohne Spiegel auftragen und ist ein absolutes Beauty-Must-have für die Handtasche. WE LOVE IT!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

#4: Beeriges Dunkelrot

Sommerzeit ist Beerenzeit! Aber nicht unsere Frühstücksflocken toppen wir jetzt mit leckeren frische Himbeeren, Erdbeeren und Co., auch unsere Lippen freuen sich über kräftige Beerentöne. Ganz vorne mit dabei sind kühle Brombeernuancen, die mit dezent geschminkten Augen deinem Look direkt etwas Mystisches verleihen. Dieser geheimnisvolle Touch in deinem Make-up passt außerdem perfekt zu den Modetrends 2023 und der dunklen Trendfarbe "Summer Black". Zu unseren Favoriten gehören der Satin Lipstick von MAC Cosmetics in der Farbe "Rebel", der Lancome L'Absolu Rouge Cremig im Ton "Berry Noir" oder der Beerenton "Razzberry" aus der Luxe-Matte-Lip-Reihe von Bobbie Brown.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

#5: Dunkle Ombré Lips

Beauty Influencer:innen sind sich einig: 2023 kommt niemand an diesen Lippen vorbei - Ombré Lips! Das Geheimnis hinter dem Style: Zwei Farben verschmelzen verführerisch auf den Lippen. Wir erklären, wie ihr den Look einfach und schnell nachstylen könnt. Um den perfekten Ombré Lips-Look zu schminken, empfehlen wir einen Lipliner in einem dunklen Ton, zum Beispiel den Lasting Perfection von Manhatten in der Farbe "Love Rosy" oder den Soft Lip Liner von Artdeco im Ton "Ripe Berry". Außerdem einen etwa zwei Nuancen helleren Lippenstift aus der gleichen Farbfamilie. Zunächst werden die Lippen großzügig mit dem dunkleren Lipliner umranden, um ihnen Form und Kontur zu geben. Anschließend wird der Lippenstift auf die Lippenmitte aufgetragen. Lippen verreiben und tada: Die beiden Farben verblenden sich zu den perfekten Ombré Lips. Wenn ihr den Übergang perfektionieren wollt, hilft ein kleiner Lippenpinsel die Farben noch weicher zu verblenden.