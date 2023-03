Oscars Red Carpet 2023 - Florence Pugh im atemberaubenden Champagner Look

Die Schauspielerin Florence Pugh zeigt viel Stoff auf dem Red Carpet der Oscars 2023. Doch nicht nur das Kleid ist ein echter Hingucker - auch Haare, Make Up und Accessoires sind der Wahnsinn.

Anzeige

Florence Pugh begeistert in Valentino Couture

Ein schwarzes ultrakurzes Kleid blitzt unter der Champagnerfarbenen Robe der Schauspielerin hindurch. Bodenlang, ebenfalls mit Beinausschnitt, wie schon Cara Delevigne, und riesigen drapierten Puffärmeln. Ähnlich einem Mantel umschmeichelt das Werk von Valentino Florence Pugh.

© picture alliance / Ashley Landis/Invision/AP

Anzeige

Anzeige

Florence Pugh und ihr drapierter Pferdeschwanz

Ganz besonders sticht die Frisur der Schauspielerin heraus: Sie hat ihr blondes Haar in einer kunstvollen Welle von hinten nach vorn drapiert, sodass die Spitzen als Pony fungieren. Praktisch und wunderschön, wie wir finden.

Außerdem auffallend: ihr Schmuck. Durch das schulterfreie Kleid sticht die große silberne Kette an ihrem Halt hervor, die am Ende an die Form einer Speerspitze erinnert.

Zudem lässt es sich die Schauspielerin nicht nehmen Piercings in Ohren und Nase zu tragen.

Auch Florence Pugh setzt auf einen warmen Braunton, als Lidschatten und einem klassischen schwarzen Eyeliner. Zusammen mit den gewohnt betonten Augenbrauen setzt sie damit den Fokus klar auf ihre Augen.