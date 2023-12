Festliche Outfits für Weihnachten 2023 - die coolsten Christmas-Fashiontrends

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und mit ihr die perfekte Gelegenheit, sich in zauberhaft festliche Outfits zu hüllen. Egal, ob man Heiligabend im Kreis der Familie verbringt, auf eine Xmas-Party zu Freunden geht oder einfach nur nach dem perfekten Outfit für die Bürofeier sucht. Wir haben die glamourösesten Looks für jedes festliche Weihnachtsevent für dich herausgesucht!

Anzeige

Zeitlos elegant in Samt

Samt ist zweifellos ein Must-have für die kommende Weihnachtssaison. Der luxuriös wirkende Stoff verleiht jedem Outfit einen Hauch von Eleganz, was ihn zur perfekten Wahl für festliche Anlässe macht. Du kannst dich für ein klassisches Samtkleid in warmem Burgunderrot oder ein stilvolles Samtoberteil in Tannengrün entscheiden. Alternativ kann man auch Braun- oder Blautöne verwenden. Samt sorgt für einen festlichen Look, der uns top gestylt wirken lässt. Zum Samt-Outfit passt funkelnder Statement-Schmuck und elegante Accessoires, um das perfekte Weihnachts-Ensemble zu kreieren. Mit Samt liegt ihr Weihnachten 2023 definitiv im Trend und setzt ein glamouröses Statement, so wie Amal Clooney, die nicht nur im goldenen Kleid, sondern auch in Black Velvet eine gute Figur auf dem Red Carpet macht.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Glamourös mit Pailletten und Metallic

Für ein glamouröses Weihnachtsoutfit im Jahr 2023 sind Pailletten und Metallic ein absolutes Muss. Diese funkelnden und schimmernden Stoffe sind perfekt, um in der Weihnachtszeit im Rampenlicht zu stehen. Ob in einem funkelnden Pailletten-Kleid, einer Metallic-Bluse oder einem glitzernden Rock mit Pailletten, der Metallic-Look bringt das gewisse Etwas in jedes Outfit. Weihnachtliche Farben wie Gold, Silber, Rot und Schwarz passen perfekt und lassen sich gut zu schlichten Accessoires und dezentem Make-up kombinieren. Metallic Nails runden den Look ab. So steht dein Outfit definitiv im Mittelpunkt!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Im Clip: Passende Weihnachtsfrisuren zu den Looks

Anzeige

Gemütlich und schick mit Statement-Oberteilen

Wer es gemütlich und trotzdem schick mag, kann zu einem Statement-Oberteil greifen. Diese trendigen Oberteile sind nicht nur bequem, sondern machen auch was her. Mit ihren auffällig weihnachtlichen Details, wie Weihnachtsmann, Tannenbaum und Co. oder festlichen Mustern und Applikationen passen sie perfekt zur Weihnachtsstimmung. Kombiniere ein gemütliches Statement-Oberteil mit einer schicken Marlenehose oder Oversized-Jeans und schaffe so den gelungenen Kontrast zwischen festlich und bequem. Ergänze dein Outfit mit passenden Accessoires und bequemen Stiefeln.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Klassisch weihnachtlich in Karo

Für ein klassisches Outfit an Weihnachten 2023 sind Karomuster die perfekte Wahl. Sie strahlen Wärme und Behaglichkeit aus und passen somit perfekt zur festlichen Stimmung der Weihnachtszeit. Ein Blazer oder ein Pullover mit Karomuster sind ideale Kleidungsstücke, um dem Outfit einen weihnachtlichen Touch zu verleihen. Man kann karierte Hemden sehr gut zu einer eleganten Hose kombinieren. Dazu passen dezenter Schmuck und einfarbige Schuhe.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Monochrom in hellen Farben

Rot und Grün sind klassische Weihnachtsfarben. Aber auch ein komplett in hellen Farben gehaltenes Outfit strahlt Eleganz aus. Du kannst z.B. ein strahlendes Weiß wählen. Ein Rollkragenpulli aus Kaschmir lässt sich hervorragend zu einer weißen Hose und einem cremefarbenen Wollmantel kombinieren. Ein bodenlanges Kleid in zarten Cremetönen mit Spitzen- oder Häkeldetails zu farblich abgestimmten Pumps und Clutch, zaubern direkt einen märchenhaften Look. Wer kein Weiß tragen möchte, kann sich auch für Mintgrün entscheiden. Mintgrün ist nicht nur modern, sondern passt auch perfekt zu Weihnachten. Ein Midikleid aus Chiffon, dazu silberne High Heels und passende Accessoires verleihen deinem Look Frische und Leichtigkeit.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Elegant in Satin

Satin ist eine großartige Wahl für festliche Anlässe. Dieser glänzende Stoff verleiht deinem Look Eleganz und Luxus. Ein bodenlanges Satinkleid in einer kräftigen Farbe wie Burgunderrot oder Schwarz ist die ideale Wahl für den perfekten Weihnachtslook 2023. Mit funkelnden Ohrringen und High Heels sorgst du so für einen glamourösen Auftritt. Zarte Pastellfarben wie Rosé oder Lavendel können ebenfalls weihnachtlich elegant aussehen. Eine lockere Satinbluse in Champagner, zusammen mit einer schwarzen oder dunkelgrünen Stoffhose, sind nicht nur bequem, sondern auch sehr stilvoll. Kombiniere hierzu einfach goldenen Schmuck. Auch ein Satinoverall oder ein Midirock sind tolle Möglichkeiten für einen perfekten Weihnachtslook.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Lässig in Strick

Wenn man es gemütlich mag, kann man auf ein stilvolles Outfit in Strick setzen. Ein Strickkleid in einer festlichen Farbe wie Dunkelrot oder Tannengrün eignet sich wunderbar. Kniehohe Stiefel und eine ausgefallene Halskette dazu - schon hast du einen gemütlichen, aber dennoch schicken Look. Durch Strick erhält jedes Outfit eine winterliche Note, während der Stoff für Komfort sorgt. Strickpullover mit weihnachtlichen Prints eignen sich auch gut und lassen sich sowohl zu engen Hosen als auch zu Röcken kombinieren. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!