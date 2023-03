Sexy: GNTM-Jurorin Heidi Klum begeistert ihre Fans im hautengen Glitzer-Look

Glitzer, Pailletten und Co. liegen 2023 wieder total im Trend. Egal ob auf Partys, im Job oder im Alltag: Die Fashion-Pieces mit Glitzer- und Paillettendetails boosten einfach jedes Outfit. Auch Heidi Klum beweist ihr Gespür für neue Trends: In der neuen "Germany's Next Topmodel"-Folge bezaubert sie die Zuschauer:innen mit einem coolen Glitzer-Look.

Am Donnerstag ist es endlich wieder so weit: Die neue Folge "Germany's Next Topmodel" wird auf ProSieben ausgestrahlt. Mit dabei ist dieses Mal die "taff"-Moderatorin Rebecca Mir, die Heidi Klum als Gastjurorin mit Rat und Tat zur Seite steht und mit einem aufregenden Kleid in Limettengrün beeindruckt. Doch in der neuen Episode sorgen nicht nur die angehenden Models für Aufmerksamkeit. Chefin Heidi begeistert die Zuschauer:innen mit einem coolen, trendigen Glitzer-Look!

Heidi Klum zieht mit ihrem Glitzer-Outfit die Blicke auf sich

In Folge sechs setzt die 49-Jährige beim Entscheidungs-Walk auf ein ganz besonderes Outfit. Sie trägt einen schwarzen Jumpsuit, der mit zahlreichen Glitzerelementen verziert ist. Dazu kombiniert sie lange schwarze Handschuhe. Das Corsagen-Oberteil und die Handschuhe sind leicht durchsichtig und setzen Heidis gebräunte Haut perfekt in Szene. Ihr Outfit rundet sie mit einem Paar Cowboy-Boots ab, die 2023 ebenfalls total angesagt sind.

Auch der Pailletten-Rock ist dieses Jahr wieder total in. Hier zeigen wir dir, wie du ihn am besten im Alltag stylst. Außerdem haben wir hier die Dufttrends 2023 für dich zusammengestellt.

Heidi Klum bezaubert die GNTM-Zuschauer:innen mit ihrem coolem Glitzer-Look. © ProSieben / Richard Hübner

Heidi Klums neue Frisur kommt nach dem Umstyling perfekt zur Geltung

In der vergangenen Woche ließ Heidi Klum nicht nur ihre Kandidatinnen umstylen, sie bekam zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's Next Topmodel" auch selbst ein Makeover. Star-Hairstylist Andy LeCompte schnitt ihr die Haare um einiges kürzer, und ihre blonde Haarfarbe wurde ebenfalls ein wenig aufgefrischt. Mit dem Ergebnis ihrer Typveränderung war die Frau von Tom Kaulitz sehr zufrieden. Kein Wunder, denn die Frisur steht Heidi einfach super! Das zeigt sich auch in der neuen Folge: Ihre gestylten Haare passen perfekt zum Outfit.

So stylst du den angesagten Glitzer-Look im Alltag

Den neuen Glitzer-Trend kannst du nicht nur auf Partys, sondern auch im Alltag tragen. Wichtig ist dabei aber, wie du den Look stylst. Hier kommen ein paar Tipps, worauf du achten solltest.

Konzentriere dich auf ein Statement-Piece: Wenn du mehr Glam in deinen Outfits willst, wirkt ein einzelnes Statement-Piece stärker. Der Rest deines Outfits sollte lieber schlicht sein. Wie wäre es mit einem Glitzer-Oberteil, das du mit einem eleganten Blazer und einer Jeans kombinierst? Was auch cool aussieht: Wenn du eine schlichte Bluse mit einer auffälligen Pailletten-Hose aufpeppst.

Sieh von anderen Glitzer-Elementen ab: Wenn du dich für ein Fashion-Piece mit Glitzerelementen entschieden hast, solltest du darauf achten, nicht zusätzlich noch ein Kleidungsstück mit Pailletten- oder Metallic-Elementen zu tragen. Weniger ist manchmal mehr!

Glitzer-Accessoires als dezente Hingucker: Wenn du dich lieber langsam an den Trend herantasten möchtest, versuche es doch mal mit ein paar Wenn du dich lieber langsam an den Trend herantasten möchtest, versuche es doch mal mit ein paar Accessoires wie beispielsweise einer glitzernden Tasche, die du zu deinem alltäglichen Look kombinierst.

Glitzer als Beauty-Trend: Darauf solltest du achten

Auch beim Thema Make-up wird Glitzer immer beliebter. Während Glitzer im Gesicht vor ein paar Jahren lediglich auf Festivals getragen wurde, ist es mittlerweile auch im Alltag angesagt. Stars und Sternchen machen vor, wie's geht. Egal ob holografische Lidschatten, Metallic-Eyeshadows oder Glitzersteinchen um die Augen – jede:r kann den Look tragen. Achte aber auch hier darauf: Reduziert wirkt der Look besser. Hier ein paar Tipps, wie du dein Glam-Make-up besonders haltbar machst:

